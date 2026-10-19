護短的代價？閣員醜聞 高市支持率跌破5成

日本共同社十八日公布最新民調顯示，日相高市早苗內閣支持率為百分之四十九點一，首度跌破五成，是政權成立以來新低，原因與未能明快撤換爭議纏身的前農林水產大臣簗和生有關。

簗和生十四日主動辭職，外界都認為他是遭高市撤換。上月底就有周刊報導指出，簗和生曾在今年二月眾議院選舉後表示，選舉期間沒有支持他的地方政府，道路預算已被「大幅刪減」，批評者認為他公報私仇。

本月上旬，又有周刊揭露，簗和生陣營涉嫌在二○二四年及今年二月的眾議院選舉期間，安排接駁巴士免費接送支持者，涉嫌違反「公職選舉法」。

報導指出，道路預算爭議曝光時，高市原仍打算讓簗和生留任，但又爆出接駁巴士爭議後，高市才決定換人，十五日任命自民黨眾議員武部新接任。

此事讓高市內閣支持率較上次九月調查的百分之五十三點四下降四點三個百分點。此前最低為八月調查時的百分之五十點二。不支持率較九月上升二點一個百分點，達到百分之卅三。

針對高市撤換簗和生的決定，百分之五十七點七受訪者認為「太遲」，百分之廿五點七認為「恰當」，百分之三點六認為「太早」，另有百分之五點七認為「沒有必要撤換」。共同社報導，高市因應慢半拍，可能導致支持率下滑。

對於簗和生辭去農林水產大臣一職，百分之八十一點五受訪者認為「理所當然」，認為「沒必要辭職」的僅占百分之十一點一。至於農相辭職是否影響高市今後施政，百分之五十四點七受訪者認為會造成影響，認為不會影響的占百分之四十二點七。

此外，對於明年四月起實施、限期兩年的食品飲料消費稅由百分之八降為百分之一，百分之五十六點二表示「贊成」，百分之卅九點八表示「反對」。對於減稅給財政帶來的影響，表示「不擔心」和「不太擔心」的合計百分之卅二點九，百分之六十五點一受訪者感到不安。

本次電話民調十七日至十八日實施，有效樣本共一○五○人，其中市話四二四人、手機六二六人。