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澤倫斯基稱美國恢復情報分享 助烏克蘭防俄軍空襲
烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的訪問內容中表示，經歷短暫中斷之後，美國恢復向基輔當局提供重要情報，以協助烏方防禦俄羅斯飛彈攻擊。
路透社報導，烏克蘭一直仰賴著美國情報，來偵測俄羅斯一波又一波襲擊烏國各大城市的高速彈道飛彈。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國國家廣播公司（NBC）電視新聞訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時指出，情報分享曾經中斷，但後來恢復了。
澤倫斯基說道：「我們對此非常感激，目前已經恢復。」
美國總統川普（Donald Trump）本週稍早聲稱，華府仍有分享情報，但烏克蘭官員宣稱，部分俄軍攻擊是在沒警示的情況下來襲。
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