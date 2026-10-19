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美無王日再起 促提前投票反川普

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

美國期中選舉將至，全美各地十七日約有三千場反對美國總統川普的「無王日」示威活動串聯登場，號召選民提前投票，盼以高投票率展現民意力量。

法新社報導，這是美國總統川普重返白宮後面臨的第四次「無王日」，最新一波並未舉行大規模遊行，而是在各地以不同形式呈現。

這次「無王日」鼓勵選民提前投票，範圍從紐約、洛杉磯等民主黨票倉，到全美各地小鎮。目前川普領導的共和黨在十一月三日投票的期中選舉面臨激烈挑戰，民主黨以生活成本和不受歡迎的中東戰爭為競選主軸，力拚重掌國會。

美國大多數地區允許選民提前投票，有時可提前數周。美聯社等媒體十七日報導，在華府林肯紀念堂，儘管天氣寒冷，數以百計示威者在寒風中隨著樂團音樂起舞，現場高舉的標語牌中，很多寫著「提前投票」等口號。亞特蘭大市議員邦德在集會上，鼓勵民眾提前投票履行公民義務。

民調顯示，目前掌握參眾兩院的共和黨很可能丟掉眾院，參院也不樂觀。

「無王日」示威活動去年有過兩次全國動員行動；主辦單位表示，去年六月示威約有五百萬人參與，去年十月的抗議約七百萬人參與。今年三月，為抗議川普政府空襲伊朗，全美各地舉行三千多場「無王日」示威活動。這些活動標榜為無黨派性質，基本上都是不滿川普執政的人群發起。

川普 投票 共和黨

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