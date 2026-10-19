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歐洲呼應法國示威 多國爆警民衝突
法國爆發激烈抗議之際，義大利、比利時、葡萄牙及阿爾巴尼亞等歐洲國家民眾十七日同步發動示威。路透報導，義大利警民十七日在米蘭大教堂前廣場爆發衝突，群眾對警方投擲石塊及雜物，警察則施放催淚瓦斯。法新社報導，數百名示威者十七日在比利時布魯塞爾抗議生活成本高漲，警方動用催淚瓦斯及水砲驅離群眾。
路透報導，葡萄牙有數萬人在首都里斯本市中心遊行，抗議生活成本飆漲及日漸惡化的住房危機。法新社報導，阿爾巴尼亞首都地拉那已連續第五天爆發激烈抗議，警方十七日對要求總理拉瑪下台及縱火焚燒建築的示威者發射橡膠子彈。
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