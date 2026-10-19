萬物齊漲！法赤字惡化 無力擴大補貼

法國高中生九月發起的改善教學環境抗議活動，如今擴大為民眾不滿生活成本壓力的全國大示威，甚至帶動歐洲其他國家民眾跟進。法國民怨沸騰，主因之一是燃油價格持續攀升並帶動物價齊漲，這比學校教學環境問題更難解決，因為牽涉到俄烏、美伊戰爭拉高能源價格，而財政吃緊的法國政府已無力再擴大燃油補貼。

高中生上月上街後，其他不滿物價上漲等各項生活問題的群體陸續加入聲援。其中能源價格對家庭與產業造成的壓力，已從個別行業困境轉為廣泛民怨，迅速匯集各群體形成一股全國抗議潮。

曾參與二○一八年黃背心運動示威的民眾德維耶表示，當年汽油每公升一點四歐元，就已引發民眾上街抗議政府加徵燃油稅，如今已漲至二點二歐元，民眾的壓力和憤怒可想而知。

法國部分民眾高度依賴汽車，漁民上月曾圍堵油庫抗議，運輸業也在巴黎等地發起低速行駛堵塞交通的「蝸牛行動」表達不滿。

根據法國國家統計與經濟研究所數據，九月法國能源價格比去年同期大漲逾百分之廿一，法國九月通膨率達百分之三點一，是二○二四年一月以來最高，加上氣候問題影響收成，生鮮食材漲了近百分之十，民眾感覺萬物齊漲。

為平息民怨，法國政府九月宣布擴大能源補助。然而路透報導，新增措施將使政府相關能源援助總額增至十四億歐元。這筆支出加上公債殖利率上漲導致政府借貸成本上升，已使原本吃緊的財政承受更大壓力。法國政府如今進退兩難，燃油補助不足可能加深民怨，增加援助則會讓財政赤字惡化。如何因應燃油價格問題避免示威動亂失控，考驗半年後就要下台的馬克宏政府。