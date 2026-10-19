衝擊大選 法55萬人示威 失控暴動

法國十七日爆發大規模示威，估計五十五萬人在一百四十個城市走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲。多座城市場面失控形同暴動，部分群眾縱火、洗劫商店甚至燒毀市政廳，警方出動水砲及催淚瓦斯驅散群眾，至少一千八百人被捕、五百名警察受傷。這波動亂正值法國總統大選倒數約六個月，政治緊張情勢持續升高。

法國近幾周已有數十萬名高中生發起抗議，不滿學校教職員短缺、校舍老舊失修，要求政府改善教育環境。十七日的示威活動進一步擴大，工會及其他抗議團體加入，包括二○一八年因不滿燃油價格等生活成本上漲而興起的「黃背心」運動，讓原本以教育議題為主的抗議演變成全國性示威。

巴黎當日估計有十一萬人上街頭，主要遊行大致維持和平，但稍晚部分群眾開始在街頭縱火、焚燒汽車、砸毀商家並洗劫精品店，市中心共和國廣場陷入混亂。示威群眾之間發生打鬥，鎮暴警察則動用催淚瓦斯及水砲驅散人群；ＢＢＣ記者另目擊警方衝向群眾，以警棍毆打數人。

其他城市也傳出暴力事件。里昂一棟歷史悠久的觀光局建築遭縱火，甚至有人阻撓消防員救火。利摩日（Limoges）市政廳陷入火海，猛烈火勢導致建築物部分結構坍塌。

法國ＢＦＭ電視台報導，巴黎、盧恩、南特、土魯斯與馬賽等大城市，都發生汽車被縱火、政府大樓遭攻擊、商家被打劫情況。在西南部港市波爾多，蘋果、路易威登、愛馬仕等奢侈品店面都慘遭洗劫。里爾一家蘋果專賣店遭人闖入，店內商品被搜刮一空。

法國總理勒克努表示，警方遭遇「極其猛烈的暴力攻擊」，部分團體將示威當成明年總統大選的「暖身」，強調「沒有人能夠透過暴力推動政治議程」。

極右派領袖雷朋則指控，示威者的「正當訴求」已遭極左派挾持，並批評極左派領袖梅蘭雄煽動暴力。

梅蘭雄也參與示威，事後譴責搶劫與縱火，但指控警方對抗議者施暴。

法國總統馬克宏強調，所有破壞建築、洗劫商家、搗毀政府機關和市政廳的人，都將面臨起訴及懲罰。

面對持續延燒的學運，法國教育部長杰弗雷八日曾承諾增聘三千名代課教師，試圖平息學生怒火，但抗議不僅未見平息，反而進一步擴大。隨著馬克宏僅剩半年任期，法國預定明年四月舉行總統大選，這波騷亂也為選前政治局勢增添更多不確定性。