「法國正在燃燒」川普發文將目前局勢歸咎於移民問題

法國示威延燒，美國總統川普18日在自家社群媒體表示：「法國正在燃燒！來自完全不同世界、心懷仇恨的移民，毀掉那個曾經偉大的國家。關閉你們的邊境並重新掌握局勢，否則就太遲了！」

法國近幾周的抗議起因於數十萬名高中生不滿學校教職員短缺、校舍老舊失修，要求政府改善教育環境。示威活動17日擴大，工會及其他抗議團體也加入，包括因不滿生活成本上漲而在2018年興起的「黃背心」運動，讓原本以教育議題為主的抗議演變成全國示威。

部分群眾與警方爆發激烈衝突，在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店。英國天空新聞報導，法國內政部長努涅斯18日表示，近1800人被捕，超過500名員警受傷。