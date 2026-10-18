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百年市政廳遭燒毀！法國示威逾50萬人暴動 馬克宏將發表全國演說

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超過50萬名示威者於周六（10月17日）走上法國各地街頭，抗議燃油價格上漲、生活成本高漲以及公共服務惡化。歐新社
超過50萬名示威者於周六（10月17日）走上法國各地街頭，抗議燃油價格上漲、生活成本高漲以及公共服務惡化。歐新社

超過50萬名示威者於周六（10月17日）走上法國各地街頭，抗議燃油價格上漲、生活成本高漲以及公共服務惡化。學生、工會成員及「黃背心」運動支持者共同參與這場近年來法國規模最大的示威之一。

僅管大多數民眾和平集會，但部分激進團體與蒙面示威者在多座城市與警方爆發沖突，並攻擊公共設施。法國中部城市利摩日擁有逾140年歷史的市政廳遭縱火燒毀；馬賽市政廳遭示威者闖入並涂寫無政府主義標語；里昂旅游局辦公室也遭縱火破壞。此外，多地還出現精品店與超市遭洗劫、警車被焚毀等事件。

騷亂過後，各地留下滿目瘡痍的景象。巴黎、馬賽與里昂街頭散落垃圾、翻倒的自行車以及遭掠奪商店的商品，清潔人員自深夜起持續清理街道。利摩日遭焚毀的市政廳為受保護歷史建築，當地官員表示，經緊急搶救後，建築後半部分得以保住。

法國內政部長洛朗·努涅斯（Laurent Nuñez）周日表示，全國已有約1800人遭到逮捕，其中巴黎就有855人被拘留。巴黎警方形容，這是首都針對單日抗議活動采取拘留行動中的創紀錄數字。當局初步統計顯示，至少500名警察與消防人員在沖突中受傷。

法國政府已就暴力、縱火、破壞公物及搶劫案件展開調查，並表示將追究相關人士的法律責任。

在這場示威中，另有一名示威者死亡。面對全國震蕩局勢，法國總統馬克宏將於法國時間周日晚間8時發表全國講話，回應高物價危機及大規模抗議引發的政治與社會沖擊。

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