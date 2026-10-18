烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

美國ABC新聞報導，烏克蘭發動大規模無人機襲擊，俄國聖彼得堡一處石油碼頭和一個資料中心遇襲。網路流傳影片顯示，現場燃起大火，無人機似乎撞上聖彼得堡一座大橋。聖彼得堡市長貝格洛夫表示，已知當地至少1死5傷。

英國BBC報導，俄羅斯國防部表示，俄軍18日凌晨在俄國莫斯科和多個西部州擊落1015架烏克蘭無人機。ABC新聞指出，這是俄烏戰爭以來烏克蘭最大規模的無人機空襲行動之一，也是聖彼得堡遭受的最大規模襲擊。

貝格羅夫在Telegram發貼文證實聖彼得堡遇襲。他寫道：「緊急服務部門正努力撲滅聖彼得堡石油碼頭、如奇（Ruchyi）儲油庫，及科爾皮諾區（Kolpinsky District）工業倉庫的火勢。」

貝格羅斯說，公寓大樓和房屋遭破壞，已知聖彼得堡有1死5傷。

列寧格勒州州長卓茲登柯表示，當地城鎮亞尼諾（Yanino）有2座變電所遭擊中，約2萬人在18日上午無電可用。俄羅斯媒體指出，這起襲擊是該州自戰爭爆發以來所遭遇最大規模襲擊之一。

烏克蘭針對石油碼頭的襲擊，顯示烏克蘭已不再遵守美國總統川普提出的「能源停火」，恢復打擊俄國石油業。俄方則從未遵守「能源停火」。

川普上周宣布俄烏雙方已同意「停火」，並與俄國總統普亭達成協議，解除俄國柴油制裁。

烏克蘭在川普施壓下一度被迫暫停襲擊俄國煉油廠。然而，烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，自川普一周前宣布俄烏停止攻擊彼此能源設施以來，俄國已數十度攻擊烏克蘭能源、石油及天然氣部門。

路透報導，澤倫斯基在社群平台X發文寫道：「自美國總統一周前宣布能源停火以來，俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭能源、石油及天然氣部門76次。」