前英相蘇納克：中國以增他國依賴為目標 歐洲面臨險境

英國前首相蘇納克示警，「中國製造」將對歐洲經濟和政治造成衝擊、進一步激發民粹主義動盪。各國有必要組建聯盟，善用集體力量與規模，減少對中國的依賴、促使中國改變自身行為。

蘇納克（Rishi Sunak）指出，中國的理想世界是「所有人都依賴中國，但中國不依賴任何人」。近期引發英國與歐盟摩擦的中國電動車議題，不過是反映了中國「依賴戰略」其中一環。

具鮮明財經專業背景的蘇納克於2022年10月至2024年7月擔任首相，目前仍是保守黨籍國會議員，並為英國「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）撰寫週末專欄。

他在最近一篇專欄文章觸及中國電動車議題。英國尋求參加歐盟旨在振興歐洲工業、提升供應鏈自主的「歐洲製造」（Made in Europe）機制，但持續面臨部分成員國要求英方比照歐盟對中國電動車加徵關稅的壓力。

歐盟2024年起對中國電動車加徵進口關稅，稅率最高可超過45%，近日更推出「限額進口」措施，英國則是對中國電動車維持10%基本稅率。

以電動車和混合動力車為主的中國品牌汽車在英國市占率節節上升，今年9月單月市占率已直逼25%。另一方面，歐盟祭出高關稅猛藥，卻仍未能防堵中國電動車在歐洲大陸的銷量持續上揚。

蘇納克指出，中國去年貨品貿易出超金額創紀錄，接近1.2兆美元（約新台幣39兆元）。中國過去是歐洲企業一大出口市場，特別是對德國而言。然而，中國如今從歐洲進口得越來越少，對歐出口卻增加。

統計資料顯示，中國在全球製造業總產值所占比重迅速成長，已逼近30%，超過美國、日本和德國3國的總和。

蘇納克舉例，德國福斯汽車（Volkswagen）曾叱吒中國車市超過25年，直到2023年被中國自家品牌比亞迪（BYD）擠下銷售量冠軍寶座。2025年，福斯更從銷量第2名退居第3名，超越它的是另一個中國品牌吉利（Geely）。

從2022至2025年，德國汽車對中出口額下滑超過50%。然而，汽車製造僅是對中出口全面下滑的其中一個德國產業。

同時，中國對歐盟的出口額在過去10年「幾乎翻倍」。儘管旗下電動車被課徵稅率27%的關稅，比亞迪去年在歐洲的銷售額卻逆勢增加至原來的3倍以上。至於在稅率只有10%的英國，中國汽車的年銷售額更是增長至近6倍。

蘇納克指出，消費者選購中國品牌汽車自有其考量。舉例而言，中國奇瑞汽車（Chery）推出的Jaecoo7是今年9月英國車市最熱銷車款，價格比它仿擬的英國品牌「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）入門款Range Rover Evoque低1/3。政府是否對中國汽車加稅，需考慮相關措施對消費者的影響。

除了汽車，蘇納克提到，德國作為傳統的歐洲製造業大國，甚至在工具機這個享有多年優勢的領域也失守於中國。中國已取代德國，成為全球最大的工具機出口國。

蘇納克指出，中國具有雄厚的、以科技為核心的工業基礎，有能力大規模生產高品質貨品。然而，中國同時也運用其他手段確保優勢，包括大量補貼。

國際貨幣基金組織（IMF）估計，產業補貼在中國的國內生產毛額（GDP）占比已超過4%，大約是一年8000億美元。補貼有多樣形式，包括國有銀行提供低於市場利率的貸款，以及刻意壓低人民幣幣值。IMF估計，人民幣被低估大約20%。有經濟學家認為，低估幅度多達1/3。

不過，就算不考慮補貼因素，中國產業發展的幾個特質也對其他國家構成嚴峻挑戰。中國擁有龐大產能；此外，往高附加價值產業發展的同時，中國未放棄保有在低附加價值生產活動的優勢，相當於全面攻占價值鏈。

經濟壓力常見反映於一個國家的政治走向。蘇納克提到，去年福斯汽車首次發生在德國國內停產的例子；德國工業單月流失的就業機會高達1萬5000個。在這樣的背景下，德國極右派「另類選擇黨」（AfD）成功在冷戰時代原屬西德的幾個選區，取得該黨最佳表現，而這些選區往往有悠久的製造業歷史。這個現象反映了AfD聲勢上升與德國製造業衰落的關聯性。

蘇納克指出，多年來，德國抗拒在經貿活動「對中強硬」，但如今對中出口呈現「自由落體」般的急遽下滑，德國的態度正快速轉變。另一方面，考量中國對歐洲製造業構成「生存威脅」，歐盟正研擬在化學品、機械等多項產業推出防衛機制。

德國和法國甚至在討論推出「一鍵緊急強制終止」（kill switch）機制。舉例而言，一旦中國以「斷供稀土」回應歐盟加徵關稅，歐盟可即刻切斷中國對歐出口。

蘇納克提到，擔任首相期間，他聽到的多數英國汽車製造業者心聲是，他們不樂見政府對中國電動車加徵關稅，原因包括擔憂中方報復，進而影響英國汽車對中出口、以及英國企業在中國的投資活動。

不過，蘇納克認為，情況已發生變化：英國汽車對中出口額今年上半年「下降超過40%」。面對中國生產過剩對歐洲整體構成的威脅，英國有必要加入歐盟的「歐洲製造」機制，並與歐盟在對中貿易措施上，取得協調一致。

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）的統計顯示，英國汽車業明顯「出口導向」，國內生產的汽車超過75%外銷，其中近6成銷往歐盟。