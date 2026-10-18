快訊

近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

台大無預警停電！韓檢考生苦等40分鐘「寫完也不算分」 現場崩潰落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

美國拉攏中亞 盧比歐率200多位美企高層訪烏茲別克

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計今天抵達烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand）訪問，並將與中亞5國領袖會晤。據美國國務院說法，他此行有200多位美國企業高層隨行。

路透社報導，中亞5國為烏茲別克、哈薩克吉爾吉斯、塔吉克與土庫曼，簡稱C5。這5國都是前蘇聯加盟國，也都以穆斯林人口為主。

川普（Donald Trump）政府官員曾表示，地處中國、俄羅斯和伊朗之間的中亞擁有豐富天然資源，值得美國比過往幾位總統任內更多關注。

川普去年9月在聯合國大會期間會晤烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），並於11月在白宮接待中亞5國領導人。

美國1位負責中亞事務的外交官透露，川普政府對中亞的商業努力已將重點伸向取得當地稀土資源。

盧比歐訪問烏茲別克後，將轉往印度訪問孟買和詹姆納加（Jamnagar）與當地企業領袖會面，包括信實工業（Reliance Industries）董事長安巴尼（MukeshAmbani）。整趟行程預定22日結束。

烏茲別克 盧比歐 美企 美國 哈薩克 吉爾吉斯 土庫曼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李強訪問烏茲別克籲深化能源、AI合作 烏總統稱恪守一中原則

澤倫斯基：美俄烏峰會擬在G20登場

川普再拉普亭一把！傳美拋出俄烏和談新構想 引發歐洲強烈反對

魯比歐：川普暫緩對俄制裁60天 評估全球經濟衝擊

相關新聞

川普再拉普亭一把！傳美拋出俄烏和談新構想 引發歐洲強烈反對

紐約時報引述知情人士透露，美國總統川普政府提議將「歐洲恢復採購俄羅斯天然氣」納入俄烏和平協議，藉此提供莫斯科經濟誘因，促使俄羅斯總統普亭結束對烏克蘭的戰爭。然而，這項構想不僅可能顛覆美國多年來的能源政策，更將為俄羅斯帶來龐大收入，讓莫斯科重新取得對歐洲的影響力，引發歐洲官員強烈反對。

加拿大軍事基地大火 傳至少7死數十人傷

加拿大亞伯達省韋恩萊特軍事基地17日發生重大事故，引發大火並造成多人死傷。加拿大總理卡尼及國防部長麥根第證實事故，但尚未公布確切傷亡人數及起火原因。加拿大環球新聞引述未具名軍方消息人士指出，至少7人死亡數十人受傷。

近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

英國廣播公司（BBC）報導，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，卻有部分群眾與警方爆發激烈衝突，甚至在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，連市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。英國天空新聞指出，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）18日表示，有近1800人被捕，超過500名員警受傷。

川普不願犧牲台灣換美中大交易！日專家揭背後原因：非對台有特殊情感

日經亞洲18日發表評論員秋田浩之文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今年再會晤兩次，但美中達成大交易的可能性愈來愈低，關鍵在於對台灣問題的分歧。分析指出，川普不願對北京讓步，並非對台灣有特殊情感，而是擔心被視為向中國屈服、淪為外交輸家，招致國會及保守派選民批評，更可能破壞他以偉大總統身分留名青史的企圖。

烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

美國ABC新聞報導，烏克蘭發動大規模無人機襲擊，俄國聖彼得堡一處石油碼頭和一個資料中心遇襲。網路流傳影片顯示，現場燃起大火，無人機似乎撞上聖彼得堡一座大橋。聖彼得堡市長貝格洛夫表示，已知當地至少1死5傷。

川普無限期喊停對俄制裁惹怒國會！國務卿魯比歐急澄清：暫緩豁免60天

法新社報導，美國總統川普16日宣布暫緩對俄羅斯的新一輪制裁，引發國會跨黨派議員強烈反彈。美國國務卿17日說明，這項暫緩令為期60天，旨在評估這些措施對全球經濟的影響。白宮16日公告時未設定期限，僅稱相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動，美媒一度報導川普政府「無限期暫緩」對俄制裁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。