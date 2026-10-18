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美國拉攏中亞 盧比歐率200多位美企高層訪烏茲別克
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計今天抵達烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand）訪問，並將與中亞5國領袖會晤。據美國國務院說法，他此行有200多位美國企業高層隨行。
路透社報導，中亞5國為烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克與土庫曼，簡稱C5。這5國都是前蘇聯加盟國，也都以穆斯林人口為主。
川普（Donald Trump）政府官員曾表示，地處中國、俄羅斯和伊朗之間的中亞擁有豐富天然資源，值得美國比過往幾位總統任內更多關注。
川普去年9月在聯合國大會期間會晤烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），並於11月在白宮接待中亞5國領導人。
美國1位負責中亞事務的外交官透露，川普政府對中亞的商業努力已將重點伸向取得當地稀土資源。
盧比歐訪問烏茲別克後，將轉往印度訪問孟買和詹姆納加（Jamnagar）與當地企業領袖會面，包括信實工業（Reliance Industries）董事長安巴尼（MukeshAmbani）。整趟行程預定22日結束。
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