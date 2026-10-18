打擊跨國犯罪 中馬同意重啟引渡條約談判

馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid bin Hamidi）日前訪問中國期間提議重啟兩國引渡條約談判，以共同打擊網路詐騙、打工騙局等跨國犯罪活動。雙方達成共識，目標是近期正式啟動協商。

據星洲日報網的消息，阿末扎希近日訪中期間會晤了中國公安部長王小洪。阿末扎希提議重啟2018年曾初步討論、後被擱置的引渡條約談判。

報導說，兩人就此達成共識，目標是近期正式啟動協商，以有效遏制及打擊跨國犯罪團夥的運作。

兩人也同意加強情報共享及執法機構能力。除了電信和網路詐騙，兩國也將合作打擊毒品走私等其他犯罪活動。

阿末扎希12日起對中國展開為期5天的工作訪問，並於16日發表聲明總結此行。

他說，這次訪中不僅延續馬中兩國高層領導人互訪的趨勢，進一步鞏固兩國全面戰略夥伴關係，更在安全、經貿、外交、核能及職教等領域達成多項成果。

在國防與安全方面，除將重啟馬中引渡條約談判，雙方也同意透過聯合國與東協等平台加強情報共享、展開聯合行動、合作調查與交換證據等，以打擊包括網路打工騙局在內的跨境犯罪活動。