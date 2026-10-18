近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

英國廣播公司（BBC）報導，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，卻有部分群眾與警方爆發激烈衝突，甚至在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，連市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。英國天空新聞指出，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）18日表示，有近1800人被捕，超過500名員警受傷。

天空新聞報導，示威暴動引發法國總理勒克努和極左派領袖梅蘭雄互批。勒克努指責梅蘭雄煽動暴力，梅蘭雄則回應勒克努玩火自焚。

勒克努在社群媒體X發文抨擊梅蘭雄：「你不能一邊呼籲終止暴力，一邊又替那些實施暴力的人找藉口。這是你的政治責任。」

梅蘭雄則回應，勒克努「玩火自焚」，「最終只會讓所有年輕人和工會團結起來」。他說：「你（勒克努）把自己困在與我之間的無聊政治口水戰中。這顯示你不是一個政治家，只不過是個正在引發政權危機的小官僚。難道你沒發覺正在造成的傷害嗎？在這個時刻，除了這場政治口角和道德說教外，你就沒有更重要的事要做嗎？」