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法國暴力示威1800多人被捕 當局矢言依法究責
法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天表示，法國爆發暴力抗議活動，示威期間及事後共逮捕1800多人，現場發生激烈衝突、縱火與搶劫情形。
法新社報導，努涅斯於社群平台X上發文表示：「已有1800人被逮捕，目前正在進行調查，以查明從事這些行為的肇事者，並將他們繩之以法。」
法國零售暨貿易聯合會（Retail and TradeFederation）主席班巴爾（Alexandre Bompard）今天表示，週末抗議活動造成約1500家商店及零售業者蒙受損失，其中許多店家遭到洗劫。
班巴爾接受法國電視頻道LCI訪問時表示，業者恐需承擔「數億歐元」損失，但現階段還無法給出確切數字。
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