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民調：日相高市內閣支持率首跌破5成 57％認為撤換農相太遲

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本共同社17日至18日實施全國電話民調，日相高市早苗內閣支持率為49.1%，首度跌破5成，創政權成立以來新低。

共同社報導，針對高市撤換農林水產大臣簗和生的決定，57.7%受訪者認為「太遲」。首相因應慢半拍，可能影響支持率下滑。

對於簗和生辭去農林水產大臣一職，81.5%受訪者認為「理所當然」，認為「沒有必要辭職」的僅占11.1%。

至於撤換時機，除57.7%認為「太遲」外，25.7%認為「恰當」，3.6%認為「太早」，另有5.7%認為「沒有必要撤換」。

至於農相辭職是否影響高市內閣今後的施政，包含「有一定程度的影響」在內，54.7%受訪者認為會造成影響；包含「沒什麼影響」在內，認為不會造成影響的占42.7%。

此外，對於配合消費稅減稅實施、與所得連動的給付制度，50.8%受訪者贊成，42.9%反對，看法分歧。至於減稅對財政的衝擊，65.1%受訪者感到不安（含「有點不安」）。

本次民調有效樣本共1050人，其中市話424人、手機626人。

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