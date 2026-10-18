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法國示威頻傳暴力 愛馬仕、LV等精品店慘遭洗劫
法國各地昨天有超過50萬名示威者湧上街頭抗議生活成本高漲，但部分區域爆發動亂，不僅汽車和建築被縱火，路易威登及愛馬仕等奢侈品店更是遭到洗劫。
紐約郵報（New York Post）報導，光是法國首都巴黎，估計11萬名示威者走上街頭，更有蒙面人士砸毀商家、洗劫精品店，並與鎮暴警察發生衝突。
法國警方指出，除了首都以外，各地同時發生140起抗議活動，而且同樣出現暴力情事。
法國BFM電視台報導，巴黎、盧恩（Rouen）、南特（Nantes）、土魯斯（Toulouse）與馬賽（Marseille）等城市，皆發生汽車被縱火、政府大樓遭攻擊、商家被打劫的情形。
在西南部港市波爾多（Bordeaux），蘋果（Apple）、路易威登（Louis Vuitton）和愛馬仕（Hermès）等高檔奢侈品店都慘遭洗劫。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經發布警告，承諾要嚴辦不法示威者。
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