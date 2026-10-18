泰國推免費平台提升AI普及率 專家：應強化技能培訓

泰國政府推出名為「TH-AI護照」的平台，提供免費使用付費版AI工具的服務，盼藉此擴大AI普及率。不過專家認為，泰國真正需要的是培養民眾運用AI的能力，而非僅提供免費帳號；外界也質疑有關評估計劃效益的方式。

泰國政府8月底推出免費AI整合平台「TH-AI護照」，民眾完成註冊及身分驗證後，可透過單一平台使用多家科技業者的AI模型，包括ChatGPT、GoogleGemini、Claude及Perplexity等，涵蓋文字對話、深度研究、程式撰寫、圖片及影片生成等功能。

●免費吸引註冊 用戶仍有疑慮

泰國政府表示，計畫開放500萬名15歲以上泰國民眾免費使用一年，並結合AI線上課程，讓使用者透過學習累積積分、取得更高階模型的使用額度。

今年25歲的自由攝影師潘恩（Pun Moliphun）是其中一名用戶。他告訴中央社，免費使用付費工具，是他註冊的主要原因，但直到註冊約一個月後，他才開始真正使用該平台，且與工作內容毫無關聯。

潘恩說：「當初因政府免費提供服務，且名額有限，才決定註冊。」他表示，兩週前才開始利用平台規劃摩洛哥旅行，查詢簽證要求、旅遊季節及行程，並補充，原本已習慣使用ChatGPT，也在其中累積個人化設定，因此不想花時間再重新訓練另一套模型。

潘恩向中央社強調，該平台仍有實用之處，特別是「能免費使用原本需支付使用的AI生成工具」，但也指出，因系統是由政府提供，他對個人隱私及數位安全有所顧慮，所以會避免輸入健康等私人資訊。

根據泰國政府9月初公布的數據，約有150萬人註冊使用「TH-AI護照」平台。泰國數位經濟與社會部在平台啟用3天後停止公布每日活躍用戶數據，部長柴查諾克（Chaichanok Chidchob）之後則曾經表示，每日同時使用人數約60萬人。

●專家：註冊人數難反映政策成效

泰國專家對「TH-AI護照」的政策成效提出質疑，並指出，比起單純提供免費帳號，政府應更重視培訓勞工的AI技能。

泰國AI專家、IMC Institute執行董事塔納猜（Thanachart Numnonda）接受中央社訪問時表示，泰國面臨的問題並非民眾無法接觸AI，而是如何協助他們提升技能，將AI應用於未來工作。

他說：「政府應教導民眾如何在專業領域運用AI、提高工作效率，而不是單純提供免費帳號」。

塔納猜指出，與ChatGPT等大型科技公司的工具相比，「TH-AI護照」在功能上仍有不少限制，例如無法將內容匯出至Word、Excel或Google Workspace，也缺乏部分進階功能。

他認為，當前AI發展已從聊天機器人，轉向能執行更多工作的AI代理工具，泰國若只提供基本聊天及內容生成服務，難以與國際競爭。

塔納猜也對平台培訓的成效提出質疑，據他觀察，平台原本設有課程與積分制度，希望鼓勵使用者學習，但參與情況不理想，後來只需觀看一、兩分鐘的影片便可取得積分。他認為，這樣的設計難以真正提升使用者技能。

●專家籲培訓技能 發展本土AI

泰國政治分析人士梅迪斯（Mathis Lohatepanont）提出類似看法。

他9月曾在 新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）旗下刊物Fulcrum發表文章指出，「TH-AI護照」的政策目標不夠明確，並質疑，該計劃「究竟是要協助尚未使用AI的民眾入門，還是讓已有經驗的使用者取得更強大的工具」？

他認為，政府應訂定可衡量的生產力指標，並提高採購程序透明度。

泰國在野黨人民黨（People's Party）曾表示，這項約16億泰銖的計畫在採購條件及廣告要求上可能存在問題，並要求調查。相關指控仍待釐清。

塔納猜告訴中央社，泰國要發展AI產業，應將重點轉向本土AI模型及特定領域應用，如旅遊、中小企業與醫療服務，並確保資料能在泰國境內處理，以降低對國際科技公司的依賴。

而針對「TH-AI護照」成效，他則認為，政府如何向外界解釋「TH-AI護照」計劃，能轉化為實際工作能力與生產力，將是檢驗這項政策是否成功的關鍵。