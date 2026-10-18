加拿大軍事基地大火 傳至少7死數十人傷

加拿大亞伯達省韋恩萊特軍事基地17日發生重大事故，引發大火並造成多人死傷。加拿大總理卡尼及國防部長麥根第證實事故，但尚未公布確切傷亡人數及起火原因。加拿大環球新聞引述未具名軍方消息人士指出，至少7人死亡數十人受傷。

路透社、美聯社及英國廣播公司（BBC）報導，卡尼17日在社群媒體表示，亞伯達省一座軍事基地發生「重大事故」，引發大火。

國防部長麥根第證實，事故造成人員死傷。他表示現場情況仍在發展，目前尚無法確認詳細傷亡數字及原因。加拿大皇家騎警已參與調查，軍方與地方當局則共同處理火災及相關應變工作。

事故發生地點為韋恩萊特軍事基地，位於亞伯達省首府艾德蒙頓以東約210公里，是加拿大最繁忙的陸軍訓練基地之一，官兵在此進行實戰演練及作戰準備。基地內設有加拿大機動訓練中心及加國第三師訓練中心。

加拿大電視網「環球新聞」引述未具名軍方消息人士指出，事故可能發生於實彈射擊訓練期間，疑似擊中天然氣管線或天然氣井，導致多人死傷。不過，加拿大官方尚未證實這項說法，事故發生經過及起火原因仍有待調查釐清。

韋恩萊特市府表示，大火在強風助長下迅速蔓延，並越過基地圍籬，波及鄰近地區。當地陣風最高達每小時100公里，增加消防人員控制火勢的難度。地方當局已呼籲民眾避免前往事故區域，並禮讓緊急救援車輛通行。

地方官員表示火勢已受到控制，但事故對周邊地區造成的影響仍有待確認。當地政府尚未發布疏散命令。

加拿大廣播公司（CBC）報導，位於艾德蒙頓的醫院已啟動「橙色警報」，這是醫療機構因應重大傷亡事件的應變機制。

該院急診科醫師瑟斯克告訴CBC，若未啟動相關應變措施，大量傷患可能使艾德蒙頓的醫療設施不堪負荷。他形容，這是一起規模罕見的重大災難，可能是當地每15至25年才會遇到一次的事件。

韋恩萊特軍事基地平時約有690名軍人及300名文職人員在現場工作。由於事故傷亡規模及影響範圍仍未完全明朗，當地官員認為，這起事件可能成為該地區歷來最嚴重的重大傷亡事故之一。