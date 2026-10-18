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俄射飛彈襲烏 波蘭空軍採預防性措施護領空
波蘭武裝部隊今天在X平台表示，因應俄羅斯向烏克蘭發動飛彈攻擊，波蘭空軍今天執行預防性行動，以確保該國領空安全。
路透社報導，波蘭武裝部隊發表聲明指出：「這些行動本質上為預防性，旨在確保波蘭領空安全，尤其是鄰近受威脅地區的空域。」
波蘭航空導航服務局在另一則X貼文中表示，該國東部城市盧布林（Lublin）及東南部城市熱舒夫（Rzeszow）的機場暫停航班起降，以確保軍事航空活動不受限制。
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