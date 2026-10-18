聽新聞
0:00 / 0:00
澤倫斯基：川普宣布能源停火後 俄仍蓄意攻擊
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，自美國總統川普一週前宣布俄烏停止攻擊彼此能源設施以來，俄羅斯已數十度攻擊烏克蘭能源、石油及天然氣部門。
路透社報導，澤倫斯基在社群平台X發文寫道：「自美國總統一週前宣布能源停火以來，俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭能源、石油及天然氣部門76次。」
澤倫斯基還指出，俄方最新一波攻擊擊中烏克蘭文尼察（Vinnytsia）、日托米爾（Zhytomyr）、赫梅尼茨基（Khmelnytskyi）及敖德薩（Odesa）等地區的變電站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。