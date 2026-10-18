影／法國街頭陷火海…劫匪搶爆名牌包炫耀「0元購」 馬克宏竟嗨看演唱會

法國近期陷入嚴重暴動，街頭迅速失控。多家旗艦店遭歹徒暴力破壞並上演「0元購」，劫匪甚至在社群媒體貼出「穿搭戰利品」大肆炫耀。與此同時，總統馬克宏被拍到現身演唱會現場，畫面曝光後引爆民眾強烈怒火，痛批政客們對基層百姓的困境冷血無感、徹底失能。

據BBC報導，法國近日爆發波及全國的劇烈示威與社會衝突，由於經濟壓力、民怨累積與政策不滿，抗議活動迅速失控並演變成大規模暴動。大批民眾走上街頭，多座城市的公共設施、政府機構與商業區遭到嚴重衝擊。這場騷動不僅癱瘓了日常社會秩序，更讓部分激進份子趁火打劫，將原本和平的訴求徹底變調為無法無天的暴力掠奪現場，治安面臨前所未有的考驗。

在這場混亂中，各大精華商業區的名牌店鋪成為暴徒首要目標。從社群平台上流傳的畫面可見，包括CELINE、ZARA、Dior、Burberry以及Louis Vuitton在內的多家旗艦店，玻璃大門遭到暴力砸碎。歹徒們毫不避諱地湧入店內，將平日要價不菲的包款與服飾搬空，這群劫匪甚至將這類惡劣行徑戲稱為美國流行的「0元購物」，用極度荒謬的態度將犯罪行為合理化，令人瞠目結舌。

更誇張的是，這群掠奪者得手後非但沒有躲藏，反而大搖大擺地提著戰利品平靜返回。影片中可見他們人手好幾個精緻的精品紙袋，甚至在網路上發文大肆炫耀，像是在拍攝時尚穿搭影片般寫著「今天我帶了五個Céline包包！」，荒誕的炫富行徑在網路上瘋傳。這種將洗劫精品視為日常打卡、毫無法紀的異象，徹底刷新了外界的三觀，也凸顯出當地治安徹底崩壞的荒謬現狀。

正當全法國籠罩在動盪與火海之中，領導階層的動向更成為輿論焦點。網路上曝光的一段畫面顯示，總統馬克宏竟在法國陷入一片火海時，出現在加拿大天后席琳狄翁（CélineDion）演唱會的觀眾席中。該片段隨即引發大量網友洗板圍攻，不少留言抨擊領導層在社會危機時刻表現失能、無法捍衛公民安全，各界對於後續如何收拾殘局與法治重建保持高度關注。