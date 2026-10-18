聽新聞
0:00 / 0:00
沙烏地聯軍1偵察直升機在靠葉門邊境墜毀 2飛官喪生
沙烏地阿拉伯帶頭對抗葉門叛軍「青年運動」的聯軍今天說，他們1架直升機因「技術故障」在與葉門邊界附近墜毀，2名飛行員喪生。這是7月雙方衝突再起後聯軍首次人命損失。
綜合法新社和路透社報導，聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）透過聲明表示，1架屬於沙烏地阿拉伯國家衛隊（National Guard）的AH-6i偵察直升機在沙烏地邊境城市納吉蘭（Najran）一帶墜毀，機上2名軍官喪生。
葉門已成為美國與伊朗戰爭的另一戰線。當地戰事在伊朗支持的「青年運動」（Houthi）9月奪下紅海沿岸戰略據點後加劇。近幾週沙烏地阿拉伯西南部的納吉蘭地區成為攻擊目標。
青年運動發言人薩里（Yahya Saree）昨天在社群媒體平台X發文表示，他們在納吉蘭附近擊落1架沙烏地阿拉伯的阿帕契（Apache）直升機，因當時這架飛機正在對其位在邊界沿線的陣地進行敵對行動。
馬里奇今天則在貼文下方回應時，貼上1張數架阿帕契直升機並列的照片，並寫道：「你們聲稱擊落1架，但很快會再有1架投入戰場。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。