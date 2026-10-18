沙烏地聯軍1偵察直升機在靠葉門邊境墜毀 2飛官喪生

沙烏地阿拉伯帶頭對抗葉門叛軍「青年運動」的聯軍今天說，他們1架直升機因「技術故障」在與葉門邊界附近墜毀，2名飛行員喪生。這是7月雙方衝突再起後聯軍首次人命損失。

綜合法新社和路透社報導，聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）透過聲明表示，1架屬於沙烏地阿拉伯國家衛隊（National Guard）的AH-6i偵察直升機在沙烏地邊境城市納吉蘭（Najran）一帶墜毀，機上2名軍官喪生。

葉門已成為美國與伊朗戰爭的另一戰線。當地戰事在伊朗支持的「青年運動」（Houthi）9月奪下紅海沿岸戰略據點後加劇。近幾週沙烏地阿拉伯西南部的納吉蘭地區成為攻擊目標。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）昨天在社群媒體平台X發文表示，他們在納吉蘭附近擊落1架沙烏地阿拉伯的阿帕契（Apache）直升機，因當時這架飛機正在對其位在邊界沿線的陣地進行敵對行動。

馬里奇今天則在貼文下方回應時，貼上1張數架阿帕契直升機並列的照片，並寫道：「你們聲稱擊落1架，但很快會再有1架投入戰場。」