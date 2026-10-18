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川普不願犧牲台灣換美中大交易！日專家揭背後原因：非對台有特殊情感

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）9月25日在美國總統川普（右）陪同下參觀美國國家檔案館。法新社
中國大陸國家主席習近平（左）9月25日在美國總統川普（右）陪同下參觀美國國家檔案館。法新社

日經亞洲18日發表評論員秋田浩之文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今年再會晤兩次，但美中達成大交易的可能性愈來愈低，關鍵在於對台灣問題的分歧。分析指出，川普不願對北京讓步，並非對台灣有特殊情感，而是擔心被視為向中國屈服、淪為外交輸家，招致國會及保守派選民批評，更可能破壞他以偉大總統身分留名青史的企圖。

曾在川普第一任期擔任白宮國家安全會議中國事務主任的特平（Matthew Turpin）分析，川普可能認為自己已給習近平機會，但未獲得北京充分回應，包括擴大採購美國農產品及進一步放寬稀土出口限制。因此，11月期中選舉過後，川普可能不再有意維持美中貿易休戰，反而認為是加大施壓習近平的好時機。特平認為，屆時即使川普通過140億美元對台軍售也不令人意外。

川習9月底在華府舉行峰會，雙方僅將貿易戰休戰協議延長至明年1月，其他議題進展有限，卻仍同意年底前再會晤兩次。秋田浩之認為，雙方並非即將達成重大協議，而是各有政治與經濟考量，希望避免美中關係失控。

美國仍高度依賴中國稀土，川普希望在建立替代供應鏈前維持雙邊關係；習近平則著眼於2027年中共第21次全國代表大會，必須展現穩定美中關係的能力。

然而，台灣問題仍是雙方重大分歧。根據知情人士，習近平在川習會中要求川普反對台灣獨立、停止對台軍售，但未獲明確承諾。北京反應冷淡，最重要的新採購承諾僅是2027年及2028年每年購買1000萬公噸美國煤炭。

秋田分析，北京藉此釋出訊號，除非華府在台灣問題上讓步，否則中國不太可能大規模採購美國商品，但川普似乎也不願妥協。

自去年10月以來，川普與習近平已舉行3次峰會。這些會談顯示，即使是以擅長達成交易自豪的川普，在台灣問題上也面臨難以突破的限制。

美國盟友及夥伴過去一直擔心，川普可能為了與中國達成全面性貿易協議而犧牲台灣利益。然而，如今看來，這種情況的可能性正愈來愈低，即使在今年底前預定舉行的兩場峰會上也是如此。

習近平希望美國在台灣問題上讓步，但川普在國內政治壓力下，幾乎沒有妥協空間。只要雙方立場不變，美中達成重大協議的可能性仍然渺茫。

美國 川普 美中 大陸 美中關係 北京 中共 白宮 習近平

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