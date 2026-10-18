債務3.6兆歐元、殖利率創24年新高 法國財政困境如何點燃高中生學運？

摘要 法國10年期公債殖利率逼近5％，創2002年7月以來新高，借錢成本比義大利還高。高中生上街要求100億歐元教育經費，政府卻連利息都快付不起。學運和債市如何互相牽動？法國會重演「歐債危機」嗎？

原文時間2026/10/13

「要解決這一切，你們就得掏錢！」10月上旬，26歲的法國極左派國會議員博亞爾（Louis Boyard）在國民議會上，對著教育部長大吼。他口中的「這一切」，是從9月底延燒至今的法國學運。

起因是高中生不滿班級擁擠、師資不足、校舍老舊，也不滿政府增加國防支出，卻緊縮其他預算。他們封鎖學校、上街遊行，要求政府拿出100億歐元（約合新台幣3,577億元）。部分抗議演變成衝突，已有數千人被捕。

「我們不是政客，錢要從哪裡來，不是我們的工作。」高中生工會（USL）共同秘書長梅尼爾（Marius Mesnil）說，他們只是想在像樣的環境裡讀書。

光利息年燒逾3兆！比國防、教育預算高

問題是，法國拿不太出這筆錢。該國已超過50年沒有預算盈餘。去年，法國公共債務占GDP的115.6％。根據法國財政部，明年光是利息支出就可能超過900億歐元（約合新台幣3兆2,193億元），比國防與教育預算都多。

市場已經開始反映。法國10年期公債殖利率兩個月前還不到4％，本月卻一度逼近5％，創2002年7月以來新高。殖利率越高，代表投資人要求更高報酬，才願意借錢給法國政府。如今，法國借錢的成本和德國的差距是2012年以來最大，甚至比義大利還高。

學運和債市其實互相牽動。《紐約時報》分析，利息花得越多，能用在學校的錢就越少，民眾可能因此走上街頭；最壞的情況是，政客為了安撫民意，又承諾更多、借更多，投資人更不安，便要求更高利率，形成惡性循環。麥格理集團利率策略師維茲曼（Thierry Wizman）則表示，法國債券賣壓與社會動盪已相互強化，政治兩極化在其中扮演關鍵角色。

長年補貼掏空國庫！兩極化大選加劇債市恐慌

值得注意的是，《衛報》指出，從許多指標來看，法國的條件其實不差：電價相對低廉、基礎建設優於平均，這波抗議聚焦的學校，經費甚至高於經濟合作暨發展組織（OECD）平均。

不過，財政困境是長年累積而來。法國總統馬克宏2017年上任時，曾一度把赤字壓到3％以下，之後歷經黃背心運動、COVID-19疫情與通膨衝擊，政府投入數千億歐元補貼家庭與企業。2024年國會選舉後政局破碎，現任總理的兩位前任者，都在試圖整頓財政時被迫下台。

讓投資人更不安的，是明年4月的總統大選。顧問公司Fathom Consulting總監布里頓（Erik Britton）認為，決選可能由極右派「國民聯盟」領袖雷朋（Marine Le Pen），對上極左派「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）。他估計，若前者當選，法國退出歐元區的風險約20％；後者當選機率較低，但一旦當選，風險高得多。

債務是希臘10倍，歐債危機會重演嗎？

歐洲最怕的，是重演歐債危機。2010年希臘爆發債務危機，一路延燒到其他國家，差點讓歐元區解體。如今法國債務約3.6兆歐元，是當年希臘的10倍左右。不過彭博指出，法國仍能在市場借錢，銀行體質也比當年健全。

法國學生10月13日再度上街。一邊是要求加碼支出的民意，一邊是要求緊縮財政的市場，法國政府進退兩難。

10月上旬，法國財政部長勒斯居爾（Roland Lescure）在倫敦被學生問到，對未來接班人有什麼建議。他說，要勇敢，但說來容易做來難；有時可能因此輸掉選舉，但做對的事，終究比較好。

資料來源：彭博、衛報、紐約時報

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文債務3.6兆歐元、殖利率創24年新高！法國財政困境如何點燃高中生學運？》