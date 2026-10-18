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肯亞新增伊波拉確診4例 官方指尚無社區傳播

中央社／ 奈洛比17日綜合外電報導

肯亞衛生部今天證實新增4例伊波拉（Ebola）確診病例，包括首名死者的另一名親屬與3名醫護人員，全國目前累計7例；官方重申民眾風險仍低，尚無社區傳播證據。

法新社報導，肯亞衛生部表示，已確認4起新的伊波拉病例，包括首名受害者另一名親屬，以及3名曾治療該名患者的醫護人員。

肯亞直至6日才通報首起伊波拉病例，當時一名原住在剛果民主共和國（民主剛果）的肯亞男子，返回肯亞後死亡。肯亞先前從未通報過伊波拉病例。

民主剛果5月宣布爆發第17次伊波拉疫情，此後通報逾9000例。這種致命疾病過去50年在非洲已奪走逾1萬5000人性命。

肯亞衛生部在聲明中「確認新增4例伊波拉病例」，使病例總數達7例，包括已死亡的首例。

衛生部說，這4人「出現發燒症狀」，接受檢驗前即已立刻隔離，檢驗結果呈陽性。

衛生部表示：「新增病例包括死者一名男性近親」，這名男子自6日起即接受隔離檢疫。

染疫醫護人員包括2名分別為29歲和35歲的男性，以及1名32歲女性，他們曾照護首名患者，並自9日起接受隔離檢疫。

衛生部聲明重申「一般民眾風險仍低」，並說「沒有社區傳播證據」。

聲明補充說，在130名接觸者中，已有128人列入追蹤並正在隔離檢疫。

烏干達曾記錄20人感染，幾乎都是從民主剛果入境者，其中2人死亡。不過烏干達8月時已宣布無伊波拉疫情。

肯亞首名受害者姓名尚未公布，據了解是一名40歲商人。他在約1個月前發病，曾在民主剛果接受治療，隨後經陸路前往烏干達首都康培拉（Kampala），並於3日飛抵奈洛比（Nairobi），5日在當地接受治療後身亡。

根據剛果衛生當局說法，自邦迪布焦（Bundibugyo）型伊波拉病毒在民主剛果出現以來，這波疫情迄今造成9066人感染、4381人死亡；這種病毒型別至今仍沒有疫苗，也沒有特定療法。

肯亞 確診 伊波拉疫情

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