法國示威逾千人被捕、150警受傷 巴黎商店遭洗劫

法國巴黎多處商店遭人砸破櫥窗、搶走商品，劫匪湧入各地店家大肆搜刮，當局卻未出面阻止。隨著全國示威活動演變為暴力衝突，巴黎也陷入動盪。

據報導，大批身穿黑色連帽上衣的蒙面男子用力拉扯商店的鐵捲門，直到鐵門被扯開，接著洗劫貨架上的香菸、太陽眼鏡、衣物、珠寶及食品等。

數週以來，法國接連發生學生示威，17日全國各地又有數十萬人走上街頭，抗議生活成本高漲。距離法國總統大選只剩半年，示威活動進一步加劇政局不確定性，並演變成暴力事件。

法新社記者目擊搶劫者從一家超市走出，手提袋裡塞滿蛋糕、果汁及酒類。他們還洗劫了街道對面一家小型珠寶店，拿走古董鐘；街角展示太陽眼鏡的整排架子也被搬走。

現年38歲的美術教師阿爾瑪（Alma）與同事坐在路邊露天座位上，看著眼前景象。她說，自己「從來沒見過這種場面」。

兩人當天稍早曾參加遊行，試圖前往法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace），但未能抵達。儘管如此，他們仍表示「理解」這場抗爭。

法國內政部指出，巴黎及其他城市的遊行共有55萬人參與。參與示威的法國總工會（CGT）則估計有80萬人加入。

由於遊行隊伍周邊暴力事件頻傳，警方對投擲物品和發射煙火的示威群眾發射催淚瓦斯，並出動水砲車驅散人群。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）嚴詞譴責這波「極為嚴重的暴力行為」。他昨天深夜表示，警方已逮捕1200人，另有150名警察受傷。

巴黎市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）表示，首都有整條街道遭到嚴重破壞。他強調，人民的示威權利至關重要，但暴力行為「不可接受」。

目前餐廳、飯店及住宅大多未受波及，因此形成巴黎市民照常與朋友一起在餐廳享用午餐，街道另一頭卻有大批人正在大肆破壞的奇異景象。

在巴黎市中心著名的共和國廣場（Place de laRepublique）附近，碎玻璃及各種雜物散落一地，一堆燃燒的腳踏車冒出濃濃黑煙。

警方稍早曾在當地與示威民眾爆發衝突，但之後該區已不見執法人員蹤影。