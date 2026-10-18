川普再拉普亭一把！傳美拋出俄烏和談新構想 引發歐洲強烈反對

紐約時報引述知情人士透露，美國總統川普政府提議將「歐洲恢復採購俄羅斯天然氣」納入俄烏和平協議，藉此提供莫斯科經濟誘因，促使俄羅斯總統普亭結束對烏克蘭的戰爭。然而，這項構想不僅可能顛覆美國多年來的能源政策，更將為俄羅斯帶來龐大收入，讓莫斯科重新取得對歐洲的影響力，引發歐洲官員強烈反對。

川普近期接連對俄羅斯頻頻讓步，先是與莫斯科達成柴油協議，接著又暫緩對俄大規模制裁60天，盼緩解美國能源價格壓力、避免衝擊共和黨期中選舉選情。

知情人士透露，川普的特使威科夫和庫許納已在與烏克蘭及歐洲官員的會談中提出這項構想，包括9月在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會晤時。美方主張，烏克蘭應考慮重新啟用過去向歐洲輸送俄羅斯天然氣的管線，作為誘使莫斯科結束戰爭的手段之一。

川普政府認為，恢復俄羅斯天然氣出口不僅能為烏克蘭帶來過境費收入，也能滿足歐洲選民對低價能源的需求。然而，歐洲官員對此深感反感，認為這將推翻歐盟多年來在美國支持下，努力擺脫俄羅斯能源依賴的成果。

烏克蘭自2025年1月停止轉運俄羅斯天然氣後，每年損失約10億美元的過境費收入。歐盟則已承諾在2027年前全面停止進口俄羅斯天然氣。俄羅斯天然氣占歐盟進口總量的比重，已從2021年的45%降至2025年的13%。

知情人士指出，恢復對歐天然氣出口，是庫許納與威科夫正在研議的長期計畫之一，可能納入更廣泛的和平協議，與俄羅斯和北約未來的關係、烏克蘭安全保障及領土控制權安排一併談判。

部分歐洲及烏克蘭官員甚至預期，美方可能尋求參與俄羅斯天然氣出口業務，讓美國企業或政府分得部分利潤。

一名熟悉談判的人士透露，川普政府認為，一旦達成和平協議，重新啟用俄羅斯通往歐洲的海底天然氣管線，將是相對容易實現的目標。儘管歐洲各國政府公開宣示不再依賴俄羅斯天然氣，但美方相信，歐洲選民終究會和美國選民一樣，希望取得更便宜的能源。

不過，這項構想已遭到德國強烈抵制。兩名知情人士透露，上周美方特使在邁阿密與烏克蘭方面磋商時，再度提出恢復俄羅斯天然氣出口的構想，德國總理梅爾茨的首席安全顧問紹特（Günter Sautter）當場表達強烈反對。

德國政府認為，即使透過美國等中間商採購俄羅斯天然氣，仍無法消除能源安全風險，甚至可能再次面臨莫斯科切斷供應的威脅。前德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）警告，歐洲絕不能重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍，因為俄羅斯已證明不可靠。

不過，德國國內要求恢復採購俄羅斯天然氣的聲浪升高，民調支持率接近30%的極右派政黨「另類選擇黨」（AfD），便主張藉此降低能源價格、提振經濟。歐洲領袖則憂心，川普政府的政策正與克里姆林宮及歐洲民粹政黨的主張趨於一致，削弱西方國家對俄羅斯的經濟施壓。

哈貝克坦言，德國或許可以接受少量俄羅斯天然氣，但強調歐洲必須掌握能源基礎設施的控制權。他更直言：「過去，如果有美國企業參與持有所有權，我會很高興。但現在我反而感到擔憂，因為我們看到，川普似乎對普亭抱持的好感，比他對烏克蘭人的好感還要多。」