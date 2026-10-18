自衛隊大型無人機墜海 日本撈起部分殘骸

日本航空自衛隊一架RQ-4全球鷹（Global Hawk）大型無人偵察機上月在鳥取縣近海墜機。自衛隊17日在事發現場附近的海底，撈起無人機的部分殘骸，之後將分析事故，釐清詳情。

日本TBS電視台報導，這架大型無人偵察機隸屬於青森縣的航空自衛隊三澤基地，9月15日在鳥取縣近海執行任務期間斷訊且墜落。

這是航空自衛隊無人機首度發生墜機事故。

日本放送協會（NHK）報導，自衛隊確認可能為殘骸的物體位在距離鳥取市約50公里近海的海底，接著與從事救援海難與海洋工程的民間業者簽約，過去一段時間持續推動打撈作業。

航空自衛隊表示，昨天從水深200公尺到300公尺左右的海底，打撈起部分殘骸。一架RQ-4全球鷹大型無人偵察機要價約170億日圓（約新台幣34億元）。

航空自衛隊表示，明天起會持續在周邊海域搜索與回收其餘殘骸，撈起的殘骸將被運往三澤基地，以便調查事故原因。