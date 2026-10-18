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紅海局勢升溫 埃及願助沙烏地鎮壓

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
近來除了荷姆茲海峽以外，紅海與曼德海峽的局勢也引發各界關注。（中央社示意圖）
近來除了荷姆茲海峽以外，紅海與曼德海峽的局勢也引發各界關注。（中央社示意圖）

埃及願幫助沙烏地鎮壓葉門叛軍！由於近日葉門局勢動盪，影響紅海航運，埃及總統塞西近日表示，若沙烏地提出國防援助請求，埃及都可以幫忙。近來葉門胡塞叛軍對沙烏地機場、石油設施發動攻擊，造成14人死亡、3百多人受傷，由於荷姆茲海峽已形同封鎖，各界相當關注紅海動態。

沙烏地遭叛軍轟炸

根據《半島電視台》報導，除了荷姆茲海峽陷入動盪外，紅海與曼德海峽的動態也讓各界關注。由於近來沙烏地、葉門政府與胡塞叛軍的交火益發激烈，埃及總統塞西17日宣布，他們隨時準備支持沙烏地，若沙烏地有需要國防援助，埃及都可以幫忙。

近來胡塞叛軍（背後由伊朗支持）對沙烏地擴大攻擊，包括機場與石油設施，還有對沙國首都利雅德郊區的關鍵基礎設施攻擊，且逐漸往市中心逼近；過去積弱不振的葉門政府也發動軍事行動，盼奪回被胡塞叛軍佔領的領土。但目前叛軍仍佔領紅海沿岸，對曼德海峽有絕大多數的控制權，讓紅海航運受到不小影響。

紅海受阻影響航運

歐洲新聞網》提到，沙烏地與土耳其、巴基斯坦於8月簽訂《麥加聯合防禦協議》，承諾如果其中一個國家遭到攻擊，其他三個國家將互相援助。三國近日也在利雅達舉行緊急會議，表示將立即落實集體防禦承諾，並採取必要措施提供商定的軍事力量和能力。

不過相關聲明並未具體說明這些部隊抵達沙烏地阿拉伯後將扮演何種角色。由於紅海佔全球國際貿易運輸量約10到12%經由蘇伊士運河的石油運輸量約佔全球海上石油運輸的 6.1%（每日約 490 萬桶）。若要繞道好望角，航距將增加5到7千公里，航程將增加10到14天時間，每艘大型貨櫃船恐曾1到2百萬美元成本，因此各界相當關注紅海的局勢。

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