美豁免俄多項制裁 卻對烏克蘭網路降速

美國愈來愈不挺烏克蘭了！美國總統川普近日暫緩徵收多項對俄羅斯出口石化燃料的關稅，還有跟俄羅斯購買柴油。美國提供的星鏈網路還限制了烏克蘭無人機的飛行速度，雖然美方表示是技術問題，但烏克蘭在歐盟測試並無問題，種種都讓外界擔心美挺烏力道大減。

美方否認網路降速

根據《英國廣播公司》報導，美國原本由國會通過，近日要對俄羅斯與其買家（主要是中國與印度）課徵100%關稅，還有要對俄羅斯高級官員、金融機構與「影子艦隊」（規避禁運的船隻）進行制裁，但川普近日宣布將暫緩這些制裁60天，不只讓烏克蘭，也讓美國國會相當不滿，痛批川普向莫斯科屈服、拋棄了烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基也說，制裁本來可以對俄羅斯起到巨大作用，讓這場戰爭徹底結束，如今俄羅斯大幅轟炸烏克蘭的能源措施，希望在冬季於烏克蘭製造大停電，烏克蘭的談判代表下周將與美國團隊再次碰面，希望能再反應相關不滿。

另外，美國的星鏈網路一向在俄烏戰爭扮演烏軍重要的網路供應者角色，但近來星鏈突然限制了烏軍無人機在保持網路連線的情況下的飛行速度。烏克蘭方面表示，這擾亂了戰場任務，並削弱了基輔抵禦俄軍來襲攻擊的能力。雖然美方表示這是技術問題，但澤倫斯基表示，他們在歐盟測試並沒有問題，不過川普否認有刻意降速。

象徵性支持普亭

《時代雜誌》提到，芝加哥大學公共政策學院教授索寧認為，取消制裁、購買俄羅斯柴油等措施，象徵性地表達對俄羅斯總統普亭的支持，傳遞的訊息超越了經濟層面，且相關措施恐加強俄羅斯的財政實力，還讓普亭的士氣提升，「不能完全說美國站在普亭那邊，但對烏克蘭支持的力道確實減少。」

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員米特羅娃也說，外界可能認為美方愈來愈重視國內能源價格，且美國放鬆制裁也損害與歐洲國家的關係，因為歐洲與烏克蘭的連結相當緊密。

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