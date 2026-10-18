快訊

中風後多久可以開始復健？連坐都坐不穩也能練 醫師提醒別急著學走路

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

聽新聞
0:00 / 0:00

美豁免俄多項制裁 卻對烏克蘭網路降速

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
美國近來解除制裁等措施，似乎對烏克蘭的支持措施愈來愈弱。（中央社示意圖）
美國近來解除制裁等措施，似乎對烏克蘭的支持措施愈來愈弱。（中央社示意圖）

美國愈來愈不挺烏克蘭了！美國總統川普近日暫緩徵收多項對俄羅斯出口石化燃料的關稅，還有跟俄羅斯購買柴油。美國提供的星鏈網路還限制了烏克蘭無人機的飛行速度，雖然美方表示是技術問題，但烏克蘭在歐盟測試並無問題，種種都讓外界擔心美挺烏力道大減。

美方否認網路降速

根據《英國廣播公司》報導，美國原本由國會通過，近日要對俄羅斯與其買家（主要是中國與印度）課徵100%關稅，還有要對俄羅斯高級官員、金融機構與「影子艦隊」（規避禁運的船隻）進行制裁，但川普近日宣布將暫緩這些制裁60天，不只讓烏克蘭，也讓美國國會相當不滿，痛批川普向莫斯科屈服、拋棄了烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基也說，制裁本來可以對俄羅斯起到巨大作用，讓這場戰爭徹底結束，如今俄羅斯大幅轟炸烏克蘭的能源措施，希望在冬季於烏克蘭製造大停電，烏克蘭的談判代表下周將與美國團隊再次碰面，希望能再反應相關不滿。

另外，美國的星鏈網路一向在俄烏戰爭扮演烏軍重要的網路供應者角色，但近來星鏈突然限制了烏軍無人機在保持網路連線的情況下的飛行速度。烏克蘭方面表示，這擾亂了戰場任務，並削弱了基輔抵禦俄軍來襲攻擊的能力。雖然美方表示這是技術問題，但澤倫斯基表示，他們在歐盟測試並沒有問題，不過川普否認有刻意降速。

象徵性支持普亭

時代雜誌》提到，芝加哥大學公共政策學院教授索寧認為，取消制裁、購買俄羅斯柴油等措施，象徵性地表達對俄羅斯總統普亭的支持，傳遞的訊息超越了經濟層面，且相關措施恐加強俄羅斯的財政實力，還讓普亭的士氣提升，「不能完全說美國站在普亭那邊，但對烏克蘭支持的力道確實減少。」

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員米特羅娃也說，外界可能認為美方愈來愈重視國內能源價格，且美國放鬆制裁也損害與歐洲國家的關係，因為歐洲與烏克蘭的連結相當緊密。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 網路 俄羅斯 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美對俄多項制裁 川普喊卡 力求選前降低國內柴油價格

澤倫斯基：G20有望美俄烏三方會 美俄未證實

美俄柴油協議後再加碼！川普豁免對俄新制裁 稱符合美國利益

利益優先…川普簽命令豁免對俄制裁 澤倫斯基：鼓勵普亭攻擊

相關新聞

川普無限期喊停對俄制裁惹怒國會！國務卿魯比歐急澄清：暫緩豁免60天

法新社報導，美國總統川普16日宣布暫緩對俄羅斯的新一輪制裁，引發國會跨黨派議員強烈反彈。美國國務卿17日說明，這項暫緩令為期60天，旨在評估這些措施對全球經濟的影響。白宮16日公告時未設定期限，僅稱相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動，美媒一度報導川普政府「無限期暫緩」對俄制裁。

世界正夢遊般走入第三次大戰？金融時報：答案關鍵藏在台灣關係法

金融時報外交事務首席評論員拉契曼（Gideon Rachman）17日以「我們正夢遊般走入第三次大戰？」為題撰文警告，第三次世界大戰已從難以想像的災難，變成各國領袖經常公開討論的危機。隨著美伊戰爭延燒、中國持續對台施加軍事壓力，加上俄羅斯、中國、伊朗及北韓關係日益緊密，原本各自發生的區域衝突恐相互牽動，導致戰火進一步擴大。

當AI代理玩起野蠻遊戲 你最想吃的餐廳可能永遠訂不到

人工智慧（AI）愈來愈好用，但一不小心可能上演失控慘劇。美國有消費者讓AI代訂熱門餐廳，沒想到AI每小時向訂位平台發送數百次請求，害使用者帳戶遭封鎖；也有AI擅自預訂餐廳，讓使用者面臨高額取消費。隨著AI代理逐漸接手訂位、行程管理等日常事務，失控風險也浮上檯面，而若人人都派出AI搶位，餐廳用餐是否會淪為比拚算力與財力的競賽？

魯比歐：川普暫緩對俄制裁60天 評估全球經濟衝擊

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，總統川普暫緩執行對俄羅斯的全面制裁與關稅措施，為期60天，以便「分析...

法生活成本與教育問題引爆抗爭 暴力衝突數十年罕見

法國各地今天爆發暴動，原本針對生活成本上漲與公共服務衰退的抗議活動失控，演變成數十年來最嚴重的暴力衝突之一，總理勒克努（...

美豁免對俄制裁盼普亭回報！共和黨人怒喊徹查 嗆川普接下來沒戲唱了

紐約時報報導，美國總統川普16日深夜發布行政命令，豁免對俄羅斯的新一輪制裁，指望俄羅斯總統普亭投桃報李，協助緩解美國高漲的能源價格壓力，避免高油價衝擊共和黨在11月3日的期中選舉選情。此舉引發國會跨黨派強烈反彈，連共和黨議員也公開要求調查川普是否暗助普亭。不過，由於制裁法案賦予總統廣泛裁量權，國會短期內恐難以反制。未來選後復會時，議員是否進一步採取行動將成焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。