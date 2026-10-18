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加國軍事基地爆重大事故引發大火 傷亡人數未明

中央社／ 卡加立17日綜合外電報導

加拿大總理卡尼表示，亞伯達省（Alberta）北部一座軍事基地發生「重大事故」，引發大火。國防部長麥根第則證實，這起事件已造成人員死傷。

綜合路透社和美聯社報導，卡尼（Mark Carney）在社群媒體發布消息指出，事件發生在亞伯達省首府艾德蒙頓（Edmonton）以東約210公里的加拿大韋恩萊特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）。

國防部長麥根第（David Mc Guinty）隨後表示：「我很遺憾地證實，基地發生的這起事件已造成人員死傷。」

卡尼與麥根第既未透露傷亡人數，也沒有說明事發原因。麥根第表示，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）已參與調查，並說目前情況仍在發展，而且相當敏感。

韋恩萊特市府指出，大火今天稍早已越過基地圍籬蔓延至鄰近地區，並在強風助長下迅速擴散。多個區域的消防人員正全力控制火勢，目前尚未發布疏散命令。

韋恩萊特基地是加拿大最繁忙的陸軍訓練基地之一，官兵在此進行實戰演練與作戰準備。基地內設有加拿大機動訓練中心（Canadian Manoeuvre Training Centre）及第3加拿大師訓練中心。

麥根第表示，相關單位仍在釐清事發經過，預計將進一步公布資訊。

加拿大 國防部長

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