黑海不平靜 羅馬尼亞聲稱擊落2架俄羅斯無人機

羅馬尼亞今天表示，空軍2架F-16戰機在黑海上空擊落2架侵入領空的俄羅斯無人機。外交部長托尤（Oana Toiu）補充說，北大西洋公約組織（NATO）將於20日討論此事。

法新社報導，羅馬尼亞國防部今天證實在黑海擊落2架俄羅斯無人機，這是俄羅斯入侵烏克蘭連帶引發安全事件中最新的一起。近日來，羅馬尼亞與保加利亞外海的黑海海域，頻傳商船遭無人機攻擊。

國防部長米魯塔（Radu Miruta）在臉書寫道：「2架無人機非法進入我國領空後不久，幾分鐘前已由羅馬尼亞飛行員在黑海上空攔截並擊落。」

軍方指出，這2架無人機是由F-16戰機在蘇利納（Sulina）鎮東南方約20公里處擊落。

米魯塔說：「第1架無人機於17時59分進入領空，2分鐘內即遭擊落；第2架則於18時1分進入羅馬尼亞領空，5分鐘後於18時5分被擊落。」

根據國防部新聞稿，羅馬尼亞空軍2架F-16戰機迅速完成攔截。「被擊毀目標為天竺葵（Geran）系列的噴射動力攻擊無人機。」「天竺葵」系列為伊朗設計「見證者」（Shahed）無人機的俄羅斯改良版。

托尤在X平台發文說：「黑海將再度安全」。她同時證實，北約將於20日在政治決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）討論這個問題。

托尤寫道：「黑海是全球穀物、能源資源與工業商品出口的關鍵海上動脈，其穩定對國際糧食與能源安全至關重要。」

羅馬尼亞與保加利亞外海的黑海區域，本月已傳出多起無人機攻擊商船事件。最近一起發生在15日，有7名船員在羅馬尼亞外海失蹤。

羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）15日在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面後表示，羅馬尼亞需要「面對新型態挑戰的裝備」。呂特回應，北約將「持續與在黑海的盟友密切合作，並視需要調整嚇阻與防禦態勢」。

達恩呼籲立即停止在黑海「無法接受」的無人機攻擊。他昨天告訴記者，過去10天內，在烏克蘭使用的黑海運輸走廊記錄到多起攻擊。

達恩當時坦言：「目前要在技術上釐清並證明那是俄羅斯的攻擊還太早，但直覺告訴我們，俄羅斯必將從這種不穩定局勢中獲益。」

北約部隊今年稍早已在羅馬尼亞領空擊落4架入侵的無人機。