日本專家聚焦於台灣東部海域 「為台日菲共同利益」

熟悉於中國海洋政策的日本專家本月14日受訪時表示，中國企圖加強海洋活動的台灣東部海域，是「台灣、日本以及菲律賓的共同利益」。為維護各自的權益，各方有必要共同分析中國的意圖。

日本九州大學比較社會文化研究院教授益尾知佐子，本月14日在台北市接受中央社採訪。

她指出，台灣與日本實際上沒有緊密的合作關係之外，日本對「台灣有事」的關心有淡化的傾向，出現不會發生武力侵略等樂觀氛圍。她也表示，中國軍方高層將領遭剝奪中共黨籍後，認為不會發生「台灣有事」的看法也逐漸擴散。她表示，日相高市早苗政府對海洋問題的關注也在下降。

然而，益尾強調，中國在台灣東部海域展開的執法巡邏活動，未來或許會更加完善，且「絕對不會消失」。另外，益尾也提到日本與菲律賓的專屬經濟區（EEZ）在同一片海域重疊，而這也與日本的利益直接相關。

另外，她表示，台日之間的民眾彼此抱持好感，但「意外地並不了解對方」、「也沒有努力去了解對方」，「雙方都以為自己了解對方，但最重要的事情卻完全沒有交換過意見」。她認為，台日雙方有必要進一步深化相互理解。

談到中國國家主席習近平時，益尾說明，習近平目前最重視的是國內政治，同時也希望完成重建國際政治秩序及統一台灣這兩項使命。關於武力統一，益尾分析「這雖然不是既定路線，但也絕對不會放棄這條路線」，並認為中國未來會合併使用不至於引發戰事的灰色地帶戰略。

關於灰色地帶戰略，益尾強調，戰略手段「之後會更加充實」。她也提到習近平就任中共總書記與國家主席之後，著手啟動各式各樣的改革，而且能用的手段增加。在海洋政策方面，益尾分析，習近平不僅啟動漁業改革、打造港口、保護海洋環境等，也逐步建立起動員中國漁業從業人員擔任民兵的體制。

益尾說明，中國透過提升科學技術能力與重建社會主義體制等方法，在國際上獲得新的夥伴，在國內也有更多人意識到這些新任務並據此採取行動，這些對於習近平而言，能施展的手段增加，而近期更能把這些手段投入於灰色地帶戰略。益尾分析，習近平使用這些手段的動機日益增強，因此相關新動向也變得更加明顯。

此外，益尾分析，中國希望打破以美國為中心的國際體系，在亞洲建立另一套以中國為中心的區域體系，以中國近期在太平洋的行動而言，有意將太平洋西半部置於自身霸權之下，為了實現這個目標，中國正做好準備，即便在最壞的情況下必須與美國發生武力衝突，也能應對。益尾表示，「台灣問題並非獨立的議題，未來可能成為美中開戰的導火線」。

如果台灣爆發戰事，益尾表示，依據日本的國內法，自衛隊難以直接援助台灣，不過，她表示：「日美同盟持續發揮作用，實際上對台灣而言也非常重要。」