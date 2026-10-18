魯比歐：川普暫緩對俄制裁60天 評估全球經濟衝擊

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，總統川普暫緩執行對俄羅斯的全面制裁與關稅措施，為期60天，以便「分析」這些措施對全球經濟的影響。

法新社報導，魯比歐說：「總統希望利用這60天時間，來分析同時施加制裁與關稅對全球經濟甚至美國經濟的影響。」他也指出，這些經濟限制措施涉及多個國家，不僅限於俄羅斯。

他表示，多起衝突正在影響全球能源價格，其中包括美國對伊朗發動的戰爭，以及葉門青年運動（Houthis）對沙烏地阿拉伯的攻擊。

他表示：「世界各地的這些衝突正開始相互碰撞，不僅衝擊了全球原油和柴油價格，也對整體經濟造成影響。」

川普昨天簽署行政命令，暫緩執行國會上個月通過、針對俄羅斯的大規模制裁與關稅措施，此舉隨即引來美國國會兩黨議員的嚴厲批評。

這項法案於9月通過並由川普簽署，內容包括針對俄羅斯官員、寡頭及金融機構的制裁，並賦予川普向俄羅斯石油與天然氣主要進口國祭出制裁的權限。

這項措施旨在切斷俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的支持者以及他對烏克蘭戰爭的資金來源。

然而，就在距離法案生效僅剩兩天的昨天深夜，川普豁免了針對俄羅斯的這些經濟限制措施。

經常批評川普、將於明年1月卸任的共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）在社群平台X發文表示，這項決定「極不負責任」。

他說：「如果總統真的想降低能源價格，可以透過解決伊朗問題來達成，而不是去送俄羅斯總統普亭一個大人情。」

德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，稱這項決定是個「錯誤」。

川普與普亭達成協議，同意放寬制裁，以換取俄羅斯柴油出口，隨後簽署這項行政命令。

由於美伊戰爭推升柴油價格暴漲，其衝擊正逐漸波及美國經濟，下個月關鍵期中選舉將登場，生活成本攀升的疑慮成為選民最關切的議題之一。

民調顯示，川普領導的共和黨恐將在這次選戰中遭到挫敗。