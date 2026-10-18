法生活成本與教育問題引爆抗爭 暴力衝突數十年罕見

法國各地今天爆發暴動，原本針對生活成本上漲與公共服務衰退的抗議活動失控，演變成數十年來最嚴重的暴力衝突之一，總理勒克努（Sebastien Lecornu）表示，當天有約1200人遭逮捕。

路透社和法新社報導，雖然有數十座城市的數十萬人以和平遊行表達訴求，但激進暴力團體卻趁機襲擊公家機關、洗劫高級精品店與超市，並對警車及警察發動攻擊。

這波全國動亂是在連續多週的學生抗議之後爆發，也加深了選前的政治不確定性。法國即將在6個月後舉行總統大選，選出接替現任總統馬克宏（EmmanuelMacron）的新領袖。

法國內政部指出，遊行共有55萬人參與。法國總工會（CGT）則估計有80萬人加入。

巴黎、馬賽（Marseille）、尼斯（Nice）、南特（Nantes）、波爾多（Bordeaux）、里摩（Limoges）、里爾（Lille）、土魯斯（Toulouse）及史特拉斯堡（Strasbourg）等城市，數十家商店遭到洗劫，包括超市、藥局、精品店、服飾店、眼鏡行、美妝店及消費電子產品門市。

其中，在里摩，有140多年歷史的市政廳遭蒙面抗議者闖入縱火，幾乎全毀；在馬賽，全身黑衣的抗議者闖入市政廳，並在建物上潑灑無政府主義塗鴉；在里昂（Lyon），抗議人士焚毀了當地旅遊服務中心。

多名抗議者試圖將這波行動與1789年法國大革命相提並論。

西部城市拉羅雪爾（La Rochelle）的遊行隊伍則舉著「革命或死亡」的標語前進。南部城市蒙貝列（Montpellier）中央廣場，更出現一面巨型藍色布條寫著「人民終將勝利」。

法國高中生代表組織LSU負責人拉尼（Ryad Rani）在巴黎受訪時表示：「政府正在發抖，而它本來就該感到害怕，因為當法國人民憤怒時，他們絕不會停下來。」

「紐約時報」（The New York Times）整理這波抗爭的背景及後續發展如下：

● 訴求與背景：學生抗議擴及生活成本

學生工會作為行動主力之一，指出學生對於校舍失修、班級過於擁擠、課程負擔沉重、師資人力不足及學校預算短缺等問題感到不滿。

部分抗議者也要求廢除公立高等教育及大學招生平台，認為其遴選機制不公平。

巴黎近郊聖登尼（Seine-St.-Denis）15歲高中生馬赫洛菲（Issam Makhloufi）受訪時說：「教室通風不良，我們連窗戶都很難打開。」

隨後，更多人加入抗議，訴求也擴及生活成本與燃油價格上漲，部分原因是伊朗戰爭推高燃油成本。工會與左翼政黨也加入行動，藉此表達對現狀的不滿。

●暴力升級與執法爭議：近8000人遭逮捕

許多示威最初和平進行，但官員表示，部分抗議者後來施放類似迫擊砲的煙火，並攻擊學校及其他設施，造成數百萬美元的財物損失。

教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）本月初接受法國第2電視台（France 2）訪問時指出，至少24所學校遭劫掠或縱火。

國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體也批評警方以催淚瓦斯及震撼彈驅散未成年人。

檢察官及警政監察機關目前正在調查至少34起警方不當執法指控，其中，一名15歲男童左手疑因警方震撼彈爆炸而遭炸斷；另一名14歲男童則遭警員近距離發射的催淚瓦斯彈擊中。

法國官員表示，這波抗爭已有近8000人遭逮捕，約900名警察及超過350名學生與教職員受傷。

法國長期以來不乏偶有暴力衝突的青年抗議運動，其中包括1968年的學生運動。當年的抗爭一度使政府面臨重大危機，也深刻影響法國社會。

● 官方強硬回應 政府調整教育措施

面對嚴峻局勢，法國政府一方面展現強硬態度，司法部長達馬南（Gerald Darmanin）已指示檢察官在法律許可範圍內追究刑事責任，並要求家長對損害負責。

另一方面，政府也承認學生部分訴求有正當性，迅速撤回2027年度預算案中調漲部分高等教育註冊費的計畫，並承諾儘速向師資短缺最嚴重的高中調派3000名代課教師。教育部也設立匿名全國線上問卷，蒐集高中生對校園問題的意見。教育部長杰弗雷日前表示，已有近10萬名學生作答。

儘管如此，學生領袖多半對政府措施不予認同，批評僅是治標不治本，無助於改善結構性困境。