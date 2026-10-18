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美豁免對俄制裁盼普亭回報！共和黨人怒喊徹查 嗆川普接下來沒戲唱了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加會晤。路透
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加會晤。路透

紐約時報報導，美國總統川普16日深夜發布行政命令，豁免對俄羅斯的新一輪制裁，指望俄羅斯總統普亭投桃報李，協助緩解美國高漲的能源價格壓力，避免高油價衝擊共和黨在11月3日的期中選舉選情。此舉引發國會跨黨派強烈反彈，連共和黨議員也公開要求調查川普是否暗助普亭。不過，由於制裁法案賦予總統廣泛裁量權，國會短期內恐難以反制。未來選後復會時，議員是否進一步採取行動將成焦點。

川普政府一周前才宣布解除對俄羅斯柴油出口的制裁，如今又豁免國會9月壓倒性通過的對俄制裁法案，引發國會跨黨派強烈反彈。

民主黨方面，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批，川普「為俄羅斯經濟提供維生系統，讓他與魔鬼的交易變得更加骯髒」。康乃狄克州民主黨籍參議員布魯門索（Richard Blumenthal）則指控，豁免制裁與美國國家安全毫無關係，純粹是為了討好普亭，呼籲共和黨議員共同譴責。

共和黨人也毫不留情批評，北卡羅來納州共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）痛批，這項決定「不負責任到了極點，參議院以86票對11票通過的法律，總統及其幕僚究竟有哪個部分看不懂？」他強調，如果川普真想降低能源價格，可以去解決伊朗問題，而不是幫普亭一個大忙。

德州共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）17日在社群媒體發文，直言「國會必須調查川普對普亭提供的援助與支持」。阿肯色州眾議員希爾（French Hill）透露已要求政府針對豁免決定的理由舉行機密簡報。

即將卸任的共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）警告，川普的一系列施政議程，包括追加預算、預算協調程序及白宮宴會廳計畫等，恐怕「都沒戲唱了」。他直言，許多議員將不願為這些項目提供經費，因為川普正在「支持一名獨裁者發動的侵略戰爭，還把盟友出賣了」。

這項以已故共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）命名的法案，原本旨在制裁俄羅斯官員、寡頭富豪及金融機構，並授權總統對俄羅斯能源買家課徵高額關稅，但同時保留豁免條款，允許總統以不符合「國家利益」為由，致函國會說明後免除制裁。川普至今也尚未動用法案賦予的關稅權力。

曾任美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）主任資深顧問的史密斯（Adam M. Smith）指出，歷任總統向來不喜歡受到國會強制措施約束，但川普這次竟完全不實施任何新制裁，仍讓他感到意外。他認為，加上先前放寬俄羅斯柴油出口限制，種種作為恐讓外界質疑美國是否正疏遠烏克蘭，轉而靠向莫斯科。

前美國財政部恐怖主義與金融情報辦公室官員澤登（Alex Zerden）表示，川普的作法似乎仍符合制裁法案的法律規定，但考量到國會先前跨黨派支持制裁俄羅斯，如今白宮卻反過來尋求莫斯科的經濟協助，背後的政治盤算令人費解。

前拜登政府執政期間，美國曾對超過1000個俄羅斯制裁對象採取措施，並聯合盟友對俄羅斯石油實施價格上限。相較之下，川普政府對許多既有制裁的執行態度較為寬鬆，迄今僅對俄羅斯兩大石油公司盧克石油（Lukoil）及俄羅斯石油（Rosneft）實施新的制裁。

普亭 川普 共和黨 俄羅斯

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