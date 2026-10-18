衛星照片曝光 北韓元山海岸驚見金正恩專屬豪華遊艇

衛星影像顯示，7至10月中旬一艘配備50公尺泳池與滑水道的80公尺豪華遊艇，頻繁出現於北韓元山海岸。專家與脫北者指出，這艘船及周邊大型船隻可能為金正恩與其家人專屬使用。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這艘船先前在一處維修設施停泊數月，期間未曾活動，7月初移至一處名為葛麻半島的海岸線附近海域。此處緊鄰海濱度假勝地元山，當地有一座北韓領導人金正恩及其家人使用的龐大別墅。

這並非唯一活動的大型船隻。根據BBC分析的衛星影像，另有數艘大型船艇也多次出現在金正恩別墅附近。

外界普遍認為，這些船艇供金正恩及其家人使用。北韓前官員、脫北者及專家指出，與北韓政權高層沒有關係的人，很難擁有或自由使用這種規模的船隻。

曾任職於北韓勞動黨39號室的李正浩（Ri JongHo，音譯）表示：「冬天時，他們會把這些船艇停放在造船廠。到了夏天，就會把船艇開出來，移至金正恩的別墅或葛麻半島一帶，用來游泳和休閒娛樂。」

外界認為，39號室負責為北韓領導層籌措及管理外匯。

北韓這個封閉獨裁政權高層掌握多少財富，與該國的經濟數據一樣難以確切得知。

聯合國等機構仰賴估算數據，將北韓歸類為全球最貧窮的國家之一。北韓的軍事預算尤其龐大，並用於資助受國際制裁的核子計畫。

根據聯合國2025年一份報告，大多數北韓民眾生活在「系統性、廣泛且嚴重侵犯人權」的環境中，國家全面控制人民，強迫勞動現象普遍，糧食長期短缺，估計有40%人口營養不良。但北韓政權長期以來以奢華的生活方式聞名。

目前無從得知衛星影像中這些船隻的造價，但類似的豪華遊艇價格從數千萬美元到逾1億美元（約新台幣32.45億元）不等。金正恩名下一艘規模小得多、長29公尺的公主號（Princess）遊艇，先前估值約700萬美元。

雖然單憑船艇的位置，無法確定金正恩一家人的行蹤，但船艇的移動時間與金正恩未公開露面的時間重疊，透露出一些原本不為外界所知的活動。

根據傳記作者及情報報告，金正恩曾與母親在元山度過部分童年時光。一名專家告訴BBC，自其父親金正日執政時期以來，元山就一直與金氏家族有所關聯。

一名曾在1990年代至2000年代初擔任警衛、負責看守時任北韓領導人金正日住所長達13年的脫北者告訴BBC，元山一帶的別墅是北韓權貴休閒度假的場所。他回憶，夏天時曾看見數十名兒童及青少年在水上滑水。

北韓官媒鮮少報導金正恩度假的消息，而是將這類行程描述為正式視察或指導工作。不過，BBC訪問的脫北者顯然都知道金氏家族會到元山度假，這表明至少有部分北韓民眾對此早已心知肚明。