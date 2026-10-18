法國55萬人示威失控！闖市政廳縱火、洗劫商店 1200人被捕

英國廣播公司（BBC）報導，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，卻有部分群眾與警方爆發激烈衝突，甚至在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，連市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。警方出動水砲及催淚瓦斯驅散群眾，至少1200人被捕、150名警察受傷。這波動亂正值法國總統大選倒數約6個月，政治緊張情勢持續升高。

法國近幾周已有數十萬名高中生發起抗議，不滿學校教職員短缺、校舍老舊失修，要求政府改善教育環境。17日的示威活動進一步擴大，工會及其他抗議團體也加入行列，包括2018年因不滿生活成本上漲而興起的「黃背心」運動，讓原本以教育議題為主的抗議演變成全國性示威。

巴黎當日主要遊行在下午大致維持和平，但稍晚之後，部分群眾開始在街頭縱火、焚燒汽車，連市中心知名的共和國廣場也陷入混亂。商店遭洗劫，至少一家餐廳被大火燒毀，現場甚至爆發示威群眾之間的打鬥。鎮暴警察則動用催淚瓦斯及水砲驅散人群；BBC記者另目擊警方衝向群眾，以警棍毆打數人。

法國其他城市也接連傳出暴力事件。里昂（Lyon）一棟歷史悠久的觀光局建築遭到縱火，當地警方指出，部分人士甚至阻撓消防員進入現場滅火。利摩日（Limoges）市政廳同樣陷入火海，猛烈火勢導致建築物部分結構坍塌。

除了縱火，部分城市還發生搶劫及破壞事件。里爾（Lille）一家蘋果專賣店遭人闖入，店內商品被搜刮一空；馬賽、雷恩、土魯斯及昂熱等城市，也傳出蒙面人士發動暴力攻擊。

在法國東南部城市聖艾蒂安（Saint-Étienne），一名年輕男子更遭手榴彈炸斷手掌。市長胡安尼科（Régis Juanico）在社群媒體表示，「這樣的悲劇絕對不應該發生。」

法國總理勒克努表示，警方遭遇「極其猛烈的暴力攻擊」，並指控部分團體將示威當成明年總統大選的「暖身」，強調「沒有人能夠透過暴力強加自己的政治議程」。

極右派領袖雷朋則指控，示威者的「正當訴求」已遭極左派挾持，並批評極左派領袖梅蘭雄煽動暴力。梅蘭雄本人也參與示威，事後譴責搶劫與縱火，但同時指控警方對抗議群眾大肆施暴。

法國總統馬克宏強調，所有破壞建築、攻擊政府機關及商家、洗劫市政廳的人，都將面臨起訴及懲罰。

面對持續延燒的學運，法國教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）8日曾承諾增聘3000名代課教師，試圖平息學生怒火，但抗議不僅未見平息，反而進一步擴大。隨著馬克宏明年即將卸任，法國預定4月舉行總統大選，這波騷亂也為選前政治局勢增添更多不確定性。

法國西南部城市土魯斯17日舉行抗議生活成本高漲的示威活動，參與者包括「黃背心」運動成員、中學生、大學生、氣候運動人士及農民，示威群眾在鎮暴警察後方遊行。法新社

法國巴黎17日爆發抗議生活成本上漲及公共服務遭削減的示威活動，部分群眾與警方發生衝突，一名示威者踢開催淚瓦斯罐。歐新社

法國中部城市利摩日17日爆發抗議生活成本高漲的示威活動，一群人強行闖入市政廳，隨後建築物陷入火海，遭大火吞噬。法新社