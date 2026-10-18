縱火市府、劫掠商家 法國55萬人示威失控模糊訴求

法國各地群眾今天再次上街示威，訴求從學生一開始爭取教育資源，延伸到普羅大眾抗議生活成本增加、購買力下滑。然而，巴黎等地出現縱火、打劫等暴力行為，使運動訴求失焦。

法國各地高中生與大學生為爭取教育資源，今天再度走上街頭；同時，不滿生活成本攀升、燃油價格高漲、公共服務品質下滑的法國人也響應工會號召示威，包括2018年抗議燃油稅調高的「黃背心」運動參與者等。

晚間7時許，各動員組織聲稱全國約80萬人抗議；內政部則估算全國約55萬人參與，其中巴黎有11萬人。

在巴黎，許多示威者帶著寫有各種訴求的自製標語上街。然而，示威活動從一開始就氣氛緊張，據記者現場所見，集結地點周圍聚集大批蒙面且全黑裝束的人，有人手裡拎著自製汽油彈。

巴黎的遊行原定於下午14時從共和國廣場（Place dela République）出發，走向西北方的克利希廣場（Place de Clichy），但中午左右開始出現衝突，警方提早封鎖周圍，隔著一個街區可看見廣場附近升起黑煙。

在共和國廣場附近的聖馬旦大道（Boulevard St-Martin），每隔數十公尺就有人將公共單車和垃圾桶堆成路障，放火焚燒。

正在找工作的示威者馬嘉莉（Magalie）接受中央社記者訪問時說，「現在的法國有許多問題交織在一起，因此合流抗爭很重要」，這場運動起初是為了支持高中生，但現在也呼應當年「黃背心」運動的訴求。

2018年底開始的全國性「黃背心」運動，起因是群眾不滿油價上漲、燃油稅調高，後來訴求延伸到提升中產階級購買力、實行更直接的民主制度、徵收富人稅、要求總統馬克宏（Emmanuel Macron）辭職等。

馬嘉莉表示：「每當我們嘗試推動一些事情、集體組織起來時，政府只以輕蔑回應我們，（官員）視若無睹，實施與我們訴求背道而馳的政策，所以我認為目前這是一場想要凝聚所有社會階層和抗爭以擴大影響力的運動。」

即便馬嘉莉剛拿到碩士學位，也很難順利找到理想工作，「這也是我們今天抗爭的一部分原因，我們（在大學）讀完5年書，沒人找得到工作，我們找了又找，能找到的都是不穩定、不符合我們專業的工作，而制度又一直督促我們讀書」。

談到對政府的期待，她強調：「我唯一想說的是，先傾聽我們的聲音，不要再輕視我們。」

巴黎國立高等音樂舞蹈學院（CNSMD）學生提摩尼（Timony）告訴中央社記者，他是為了抗議政府刪減文化相關預算而上街，「這些年來，直接撥給文化從業人員的資金愈來愈少」，他擔心自己日後投入職場，情況會更糟。

提摩尼坦言自己很幸運享有相對良好的師資和學習環境，但他認為，當前教育條件完全不平等，「一些學校享有較多優勢，甚至占盡好處，例如巴黎市區，尤其是市中心，那裡的高中預算充足、校舍舒適，而離開巴黎市中心一點的地方，就會發現某些學校有點被放任不管，沒有好的學習條件」。

他還提到生活成本增加。身為學生，他接受父母每月800歐元（約新台幣2.9萬元）資助，用來繳房租，以及購買食物、教材、學習用具等雜項開支，每個月才過一半，「就算運氣好，帳戶最多也只剩30歐元，而30歐元只夠買不到一星期的食物，所以我們完全可以感受到物價上漲」。

目前他領有每月200歐元左右的住房補助，但政府已開始取消非歐盟外籍學生的補助，令他擔心自己有一天也會受影響。

提摩尼也反對警察強勢鎮壓學生示威，「我們的訴求簡單明確且合理，卻遭遇警察全面鎮壓，使出難以言喻的暴力，有人因此失去手或眼睛⋯即使我們沒有直接受害，也不能坐視不管」。

巴黎許多商家事先用木板將櫥窗封死，以免遭人趁亂打破玻璃，劫掠財物。不過，巴黎、馬賽、尼斯、里爾（Lille）等大城市仍有多家超市、銀行、速食店及零售店遭到蒙面人入侵及搶走商品，店鋪內外一片狼藉。

還有多處公共建築遭到破壞：里摩日（Limoges）市政府被人縱火，作為城市地標的鐘樓於晚間倒塌；在波爾多，行政首長官邸一度遭到入侵；在馬賽，群眾闖入市府大廳，媒體畫面顯示，一尊象徵法蘭西共和國的瑪麗安娜（Marianne）雕像摔在地上。

馬克宏晚間在社群媒體發文表示，在示威期間破壞和搶劫的人會被追究並受到懲罰，國家將團結抵抗那些製造混亂、企圖推翻制度的人。

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）提到約有60名警員在「非常嚴重」的動亂中受傷，他認為「有零星團體企圖攻擊商家，擾亂公共秩序」。

努涅斯還說，有數百、甚至數千名破壞分子顯然在「超左翼」勢力煽動下攻擊執法人員，截至晚間7時許，已有400人被逮捕，多數是成年人。