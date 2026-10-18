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以色列屯墾者攻擊歐洲外交官 毆打78歲法國市長
目擊者指出，以色列屯墾者今天在約旦河西岸攻擊歐洲外交官車隊，並毆打一名來訪的法國市長；昨天也有一名美國攝影記者遭到暴力攻擊。美國駐以大使、法國與比利時外長均發聲譴責。
法新社報導，78歲的法國北部市鎮奧諾易－艾梅里（Aulnoye-Aymeries）市長博杜（Bernard Baudoux）表示，他與法國、比利時駐耶路撒冷最高代表及波蘭外交官一同前往約旦河西岸（West Bank），以支持巴勒斯坦橄欖農民時，蒙面屯墾者大聲辱罵法國，用腳踢並以鐵棒毆打他。
博杜遇襲後告訴法新社：「我認為，如果屯墾者能像這樣行事，代表以色列政府默許這種行徑。」
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）透過聲明表示，以色列必須「立即制止刑事暴力」，並逮捕攻擊博杜的人；比利時外長也發出類似呼籲。
屯墾者昨天也毆打一名為「華盛頓郵報」（TheWashington Post）工作的美國攝影記者萊文（HeidiLevine），她因此脊椎骨折，今天傷勢狀況已趨穩定。
美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）指出，這起暴力毆打事件是「蒙面懦夫犯下的可憎恐怖行徑」，並要求以方起訴並監禁攻擊者。
以色列外交部譴責對外交官的攻擊事件，以國警方則承諾展開調查。
然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指控這是一場針對屯墾者的「抹黑」行動。以國將於本月27日舉行大選，他正試圖鞏固力挺屯墾的極右派人士的支持。
尼坦雅胡說，這些外交官應與以色列軍方協調他們的行動，並稱博杜是以支持巴勒斯坦事業聞名的共產黨人。
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