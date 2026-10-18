煤礦要塞遭俄控制？烏軍否認

俄羅斯總統普亭十六日說，接到參謀總長格拉西莫夫表示俄軍已控制烏東頓內次克州煤礦城鎮多布羅皮利亞的報告。多布羅皮利亞被視為俄烏兩軍在該州的最激戰地。

普亭形容，控制多布羅皮利亞為控制整個頓內次克鋪路。烏克蘭參謀本部則否認俄軍控制多布羅皮利亞，僅承認俄軍正企圖向多布羅皮利亞推進。普亭還說，為報復烏克蘭攻擊，俄國會持續攻擊烏克蘭軍工複合體及相關設施。烏克蘭總統澤倫斯基十七日就表示，俄國攻擊烏西及烏中地區逾十五個能源設施。

多布羅皮利亞已成為烏軍在頓內次克的一個重要要塞，對維持斯拉夫揚斯克及克拉莫托斯克的烏克蘭守軍補給不可或缺。烏東頓巴斯地區是已鏖戰四年多的俄烏戰爭最大爭點，該地區由頓內次克與盧甘斯克組成，而莫斯科已聲稱全面掌控盧甘斯克。

俄羅斯國防部十七日也聲稱，趁夜對烏克蘭各地基礎設施發動大規模攻擊，包含烏克蘭最大鋼鐵廠。這間工廠隸屬全球最大的鋼鐵集團「阿塞洛米塔爾集團」。

俄軍也攻擊烏克蘭西北部城市日托米爾一座變電所，和烏克蘭東南部城市札波羅熱的一間鋼鐵廠，與黑海上一艘正將軍事貨物運往烏克蘭敖德薩港的貨船。俄國官媒塔斯社十七日則報導，俄西與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州同日遇襲，導致一死一傷。