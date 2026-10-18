俄財長IMF會議演說 多國代表退場抗議

路透十七日引述三位知情人士報導，多位出席國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）的代表，當天在俄羅斯財長希魯阿諾夫以俄語演說時，退出會場以示抗議，包含歐盟代表。該委員會是國際貨幣基金（ＩＭＦ）的指導委員會。

對此，烏克蘭央行總裁皮什尼在場邊透過口譯表示，他對當時有多位代表退場抗議感到「驚喜。皮什尼還表示，他十七日像過去一樣，只要在國際場合聽到有俄國官員發言就會走開。這次他看到許多與會代表也退場。他形容當天的情形對俄國及挺俄的「俄勢力」發出一個重要信號，即必須阻止無端侵略他國的行徑。

據報導，希魯阿諾夫一開始說話，就有近十二位代表離開會場，其中有丹麥、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞的代表。另據與會的德國央行總裁內格爾說法，現場近半數代表退場。ＩＭＦ和世銀（ＷＢ）自十二至十八日在曼谷召開年會。

不過，擔任ＩＭＦＣ主席的沙烏地阿拉伯財長賈丹對上述情形淡化處理，只說與會代表最終都同意此次會議的結論聲明，「這才是最重要的」。與會的美國財政部副部長布朗也重申，即使歐方關切，美方仍支持俄國與會；「我們認為，真正重要的是如果你打算化解一場危機，那就有必要對對話及交談持開放態度」。