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烏軍星盾一度斷網 川普、馬斯克否認介入

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普十六日聲稱，日前「星盾」對烏克蘭武裝部隊的服務中斷，既不是他，也不是美國科技富豪馬斯克造成。但英國每日電訊報十六日報導，馬斯克曾主動向川普提議，對烏克蘭提供的「星鏈」服務降速。星盾是馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）星鏈軍規版。

烏方十四日通報星盾服務受限。路透十五日引述兩位美國官員與一位西方國家官員報導，限制烏克蘭使用「星盾」的命令來自白宮內部。川普十六日選舉造勢時宣稱，「我沒那麼做（下令降速），我們完全沒那麼做。其實據我所知，情況與以往一樣，我今天早上才確認」。

川普還宣稱，「我是從新聞和媒體得知這件事；我不知道有沒有其他人涉入，因為不是我，我也不認為是伊隆（馬斯克名字）」。

川普十五日接受美國有線電視頻道「新聞頭條」專訪時，又一次表明他不太喜歡烏克蘭總統澤倫斯基，且澤倫斯基「不好打交道」。馬斯克十五日也在社媒Ｘ發文指稱，任何速度或使用上的限制，皆由美國軍方決定，最終則由美國總統定奪。他還寫道，屠殺仍持續中，澤倫斯基該下台了。

然而，四位消息人士對每日電訊報透露，馬斯克曾向川普建議對烏克蘭限制星鏈服務的速度。川普也予以同意，這為五角大廈對烏克蘭武裝部隊的星盾降速「鋪路」。

澤倫斯基十六日在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會場邊表示，這次的降速是很危險且令人不快的意外。他還表示，相關服務已逐漸恢復，「我的合作夥伴對我說，川普政府和白宮已經傳訊息給SpaceX，請他們恢復」。被外媒問到包括降速及日前的美俄柴油協議，是否出於川普企圖在十一月美國期中選舉前轉移焦點，澤倫斯基先笑而不語，緊接著說這就是他的答覆，引發現場媒體一陣笑聲。

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