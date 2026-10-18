澤倫斯基：G20有望美俄烏三方會 美俄未證實

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基十七日表示，烏克蘭、美國與俄羅斯三方會議可能在美國舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會期間登場。不過，俄羅斯和美國目前都還沒有確認。

澤倫斯基十六日到布魯塞爾出席歐盟領袖峰會，請歐盟領袖明年加碼金援烏克蘭七百億歐元（台幣約二點五五兆元），讓烏方能繼續抵抗俄羅斯入侵，但歐盟領袖並未達成共識。

美國總統川普日前公開呼籲烏克蘭更換領導層並批評烏克蘭領導人，澤倫斯基接受歐洲新聞台訪問時表示，與川普打交道仍然比與普亭打交道容易。他說：「我曾多次與美國總統會面，我們總能找到可以討論和決策的話題。」

正當川普決定採購俄羅斯柴油、並鬆綁對俄羅斯的制裁之際，澤倫斯基受訪時表示，他的首要任務是捍衛烏克蘭的國家利益。他說，烏克蘭仍然致力於透過談判結束戰爭，並指責普亭對和平協議根本沒興趣。「普亭現在不想進行任何形式的談判」。他並稱莫斯科的言論「是對真正想結束戰爭的願望的拙劣模仿」。

澤倫斯基在歐盟領袖峰會演說時指稱，「這場戰爭明年預計耗資一五五○億歐元（台幣約五點七兆元）。我們需要諸位追加提供至少七百億歐元，用於國防、武器裝備與強化我國的韌性。」他請求援助，協助烏克蘭阻擋俄羅斯。

澤倫斯基說，烏克蘭藉由歐洲出資的採購機制，取得美製愛國者飛彈防禦系統使用的兩款攔截飛彈「愛二」及「愛三」，但目前大多先被運往中東，烏方現階段並非這些飛彈的優先接收方。

澤倫斯基說，有鑑於此，烏克蘭正跟歐洲與其他國家協商調度這些飛彈；依據烏方所提今年冬季的最低防空需求，歐洲盟友現有的庫存「足以滿足相關需求」。烏克蘭並非歐盟成員國，他是受邀出席這次為期兩天的峰會，並在歐盟理事會主席柯斯塔與歐盟執委會主席范德賴恩陪同下召開記者會。

然而，據歐盟理事會十六日晚間在該峰會後發布的結論報告，包括援烏和制裁俄國的多項議題都是「議而不決」，歐盟國家領袖在辯論後仍無法達成共識，預計在今後的會議做進一步討論。該峰會預定十二月十七、十八日再舉行。

布魯塞爾正對基輔分期撥給一筆九百億歐元（台幣約三點三兆元）的貸款，協助支應基輔在明年底前的資金需求。但在俄國幾乎不間斷的飛彈及無人機攻擊下，烏克蘭仍面臨龐大的政府預算缺口。