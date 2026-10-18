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利益優先 川普簽命令 豁免對俄制裁

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普（右）最近接連放寬對俄羅斯的制裁。圖為川普和俄國總統普亭（左）去年八月在阿拉斯加峰會前，先於安克拉治的李查遜聯合基地寒暄。路透
美國總統川普（右）最近接連放寬對俄羅斯的制裁。圖為川普和俄國總統普亭（左）去年八月在阿拉斯加峰會前，先於安克拉治的李查遜聯合基地寒暄。路透

美國總統川普十六日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施。烏克蘭總統澤倫斯基十七日在社群媒體發文直言，此舉只會獎勵並鼓舞俄國總統普亭。普亭親信兼顧問德米崔耶夫十七日則稱讚，川普此一決定「具歷史意義」。

澤倫斯基在上述發文寫道，美國豁免制裁且減輕對侵略者的壓力，是對普亭在財政上的獎勵；這一切只會鼓勵普亭繼續（對烏克蘭）發動攻擊。

該命令涵蓋他九月剛簽署的「二○二六年林賽．Ｏ．葛理漢制裁俄羅斯與伊朗法」，包含對俄國輸美商品課徵達百分之五百關稅；對俄國原油或天然氣前五大進口國的輸美商品，課徵達百分之一百關稅。

川普在該命令中寫道，「我已向國會提交一份證明文件，證明此時採取豁免，符合美國國家利益」；相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動。

該法規定，對俄國油氣的前五大進口國、該法生效卅天後仍「明知故犯」進口俄國油氣的國家，和協助俄國規避制裁的程度「前五嚴重」的國家，美國將在卅天內向這三類國家課徵百分之一百關稅。不過，進口量占俄國天然氣出口總量不到一成五，且已採取重大措施降低進口的國家可例外。

該法也鎖定暗中維持俄國能源出口的「影子船隊」油輪。但英國金融時報十五日報導，川普正考慮在十一月美國期中選舉前，放寬對俄國及伊朗「影子船隊」的制裁，將被制裁的老舊油輪轉售給合法營運商，以增加運輸量能和壓低節節攀高的柴油價格。

川普一周前才宣布，他和普亭通話達成協議，美國將向俄國買柴油，以壓低全球能源價格；美國財政部外國資產管制辦公室也核發臨時的一般許可，准許俄國柴油相關交易，期限至明年四月七日。

這引發美國國內跨黨派人士及歐洲盟友批評，除了將讓普亭漁翁得利，也無助解決主要由美伊戰爭引起的全球能源價格高漲問題。澤倫斯基十六日在歐盟領袖峰會說，「我們現在可以看到資金將開始透過（美俄）柴油協議流入俄國」。法國總統馬克宏也直指該協議「對任何人都沒好處」，且傳遞負面信號。                                                                                               

川普 命令 普亭 澤倫斯基

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