美國總統川普16日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施，力求在期中選舉前降低美國柴油價格。烏克蘭總統澤倫斯基17日在社媒發文直言，此舉只會獎勵且鼓舞俄國總統普丁。

該命令涵蓋包含對俄國輸美商品課徵達500%關稅；對俄國原油或天然氣前五大進口國的輸美商品，課徵達100%關稅。

川普在該命令寫道，「我已向國會提交一份證明文件，以示此時採取豁免，符合美國國家利益」；相關豁免將持續有效，直到美國總統或國務卿與財政部長等高官協商後，採取進一步行動。

該法規定，對俄國油氣的前五大進口國、該法生效30天後仍「明知故犯」進口俄國油氣的國家，和協助俄國規避制裁的程度「前五嚴重」的國家，美國將在30天內，向這三類國家課徵達100%關稅。不過，進口量占俄國天然氣出口總量不到一成五，且已採取重大措施降低進口的國家可例外。

該法也鎖定暗中維持俄國能源出口的「影子船隊」油輪。但英國金融時報15日報導，川普正考慮在11月美國期中選舉前，放寬對俄國及伊朗「影子船隊」的制裁，將被制裁的老舊油輪轉售給合法營運商，以增加運輸量能和壓低節節攀高的柴油價格。

該法以主要推動者、7月驟逝的南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢命名。由他及康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索共同起草，旨在更快切斷支撐俄國入侵烏克蘭所需的資金來源，針對俄烏鏖戰四年多來持續大買俄國油氣的印度與中國大陸，施壓俄國結束俄烏戰爭，包含制裁俄國的能源和國防產業、俄國政府高官、銀行等金融機構及俄國政府擁有或控制的實體。

該法去年4月由葛理漢等數十位聯邦參議員共同提出，因賦予川普過多新的關稅權力而引發爭議。但葛理漢驟逝後，在烏克蘭總統澤倫斯基呼籲下，美國國會以跨黨派壓倒性多數通過。

另外，川普16日聲稱，日前星盾對烏克蘭武裝部隊的服務中斷，既不是他，也不是馬斯克造成。但英國每日電訊報導，兩人都有份，馬斯克曾向川普建議對烏克蘭限制星鏈服務的速度，川普也予以同意，這為五角大廈對烏克蘭武裝部隊的星盾降速鋪路。