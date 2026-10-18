歐盟貿易反制 擬擴大限制進口大陸商品

中歐貿易投資磋商機制第二次例會十月九日達成以油電汽車為主的貿易協議，但歐盟執委會主席范德賴恩十六日表示，與中國達成的協議並不能解決結構性失衡問題，歐盟執委會將提議以更大力度限制從中國進口商品，早前她已表示歐盟對華貨物貿易逆差目前每天超過十億歐元（約十一點二億美元）。

大陸商務部發言人十六日晚以答記者問形式回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

路透報導，范德賴恩是在歐盟高峰會後的記者會上做此表示。她說，「正因如此，我們才需要採取行動」，「各行各業都呼籲採取行動，我們聽到了他們的呼聲，我們將予以回應，包括增加一些保障措施。」

范德賴恩表示，歐盟領袖對此表示明確支持。法國總統馬克宏也在峰會後告訴記者，歐盟應該專注於化學品、塑膠和鐵合金方面的措施。

范德賴恩說，她歡迎上個月發表的法德聯合文件（歐盟版三○一），該文件提議歐盟透過實施一項新的快速行動措施來加強其經濟，以反擊那些損害歐盟的國家。她說，歐盟執委會將制定一項新工具，以便在符合歐盟利益的情況下迅速限制進入歐盟單一市場。

法德聯合文件主張，歐盟需要更迅速、更有效地運用其貿易保護工具，進行更多調查，並採取更廣泛的措施來涵蓋整個產業。該文件還指出，迫切需要採取措施應對化學品、ＰＥＴ和混合動力車的進口問題。

報導稱，范德賴恩在歐盟峰會後的記者會上還表示，歐盟執行委員會將於十二月提出一項新提案，旨在限制歐盟企業對某些關鍵物資單一來源的依賴。委員會還將提議建立「團結機制」，以幫助那些受到歐盟以外國家或部門脅迫或報復的國家或部門。

針對歐盟的最新說法，大陸商務部發言人回應，中歐依照雙方確定的遵守世貿組織規則、基於事實和非歧視的三項原則，就混動（油電）汽車達成的諒解是對等互利的，既有力維護了中國企業的實際利益，也回應了歐方關切，避免了中歐貿易摩擦局面升級。所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。他表示，中歐經貿磋商的目的就是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。雙方都要拿出解決問題的誠意。