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突尼西亞大規模示威 民眾抗議總統處理經濟失當

中央社／ 突尼斯17日綜合外電報導
突尼西亞大規模示威。路透社
突尼西亞大規模示威。路透社

突尼西亞數以千計民眾今天走上街頭，參與近年來最大規模反對總統薩伊德（Kais Saied）的抗議行動，群眾指控薩伊德破壞民主、處理經濟失當。

路透社報導，這場示威由突尼西亞總工會（UGTT）與公民社會團體發起，該國正面臨經濟危機、公共服務惡化、頻繁停水停電，以及藥品和民生物資短缺等問題。

首都突尼斯部署了數以百計的警力，抗議者高喊「無所畏懼，權力屬於人民」及「監獄人滿為患，人民飢寒交迫」相關口號。

薩伊德2021年攫取了廣泛權力，之後解散國會、撤換數十位法官且以政令治國，反對者形容這些舉措為政變。

人權團體聲稱，總統已經加強對公民社會、記者和反對派人士的打壓。

薩伊德則否認相關指控並宣稱自己不是獨裁者，而且還指責反對者策劃經濟危機，煽動社會動盪。

突尼西亞 抗議行動

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