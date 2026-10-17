埃及總統塞西稱當前任期到2030年結束 重申不會修憲

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天表示，他目前的總統任期預計在2030年結束，有關他卸任的問題已成定局，重申埃及憲法不會再作修改。

路透社報導，塞西談到當前任期結束時表示：「我說過這不會觸及埃及憲法。這是已完全敲定且不再討論的事。」

他今天出席埃及軍事學院（Egyptian MilitaryAcademy）新學員畢業典禮時，發表上述談話。

71歲的塞西於2023年12月總統大選連任成功後，於2024年4月宣誓就職，展開為期6年的第三任期。

埃及2019年通過憲法修正案，將總統任期由4年延長至6年，並允許塞西競選第三任期，為他執政到2030年清除障礙。

在2013年，時任軍事將領的塞西率軍方推翻遭民眾大規模抗議的埃及首位民選總統穆希（MohamedMursi），藉此取得政權。