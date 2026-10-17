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俄軍發動空襲 宣稱打擊烏克蘭鋼鐵廠和電力設施

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導
俄軍於夜間針對烏克蘭各地基礎設施目標發動大規模攻擊。路透社
俄軍於夜間針對烏克蘭各地基礎設施目標發動大規模攻擊。路透社

俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍於夜間針對烏克蘭各地基礎設施目標發動大規模攻擊，其中包括位在克利福洛市（KryvyiRih）的烏國最大規模鋼鐵廠。

路透社報導，這間工廠為鋼鐵巨擘阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）集團所有，俄羅斯國防部透過聲明表示，該廠向烏克蘭軍工複合體供應鋼鐵產品。

俄羅斯國防部還說，俄軍也擊中烏克蘭西北部城市日托米爾（Zhytomyr）一座變電所，以及烏國東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的另一間鋼鐵廠。

俄羅斯國防部提到，黑海（Black Sea）一艘貨船同樣遭打擊，並指稱該船正把軍事貨物運往烏克蘭敖德薩港（Odesa Port）。

關於俄羅斯國防部的說法，路透社無法獨立查核。

俄軍 烏克蘭 空襲

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